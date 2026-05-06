Đường trọng điểm 1.500 tỷ đồng kết nối Tây Ninh với TPHCM sắp về đích

Dưới cái nắng gay gắt trưa ngày 5/5, hàng chục công nhân vẫn miệt mài vận hành xe cơ giới, hối hả thi công mở rộng tuyến đường ĐT789 qua xã Hưng Thuận. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế với TPHCM.

Dự án mở rộng tuyến ĐT789 có tổng chiều dài hơn 24km, bắt đầu từ cầu Bến Củi và kết thúc tại điểm giao với Tỉnh lộ 6 (TPHCM). Tuyến đường sẽ được nâng cấp lên 6 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Tại khu vực chợ Sóc Lào, xã Hưng Thuận, các công nhân đang khẩn trương rải đá dăm thủ công để chuẩn bị lu nền đường, đồng thời tiến hành tháo dỡ đường dây điện để di dời trụ điện, đảm bảo mặt bằng thi công.

Tính đến đầu tháng 5, dự án đã đạt được nhiều tiến độ đáng kể, với hơn 80% chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa. Các đoạn còn lại chủ yếu tập trung ở khu vực chợ Sóc Lào và đoạn giáp Tỉnh lộ 6 (TPHCM).

Tại các đoạn đường đã được thảm nhựa, người dân thoải mái đi lại và vận chuyển hàng hóa. Việc kinh doanh, buôn bán của người dân hai bên đường cũng dần ổn định. "Tuyến đường thi công đã lâu, nay thấy gần hoàn thành toàn tuyến, người dân cũng rất mừng. Trước đây dự án tạm ngưng thời gian, bụi và ngập nước, chúng tôi ở nơi đây ảnh hưởng rất nhiều", chị Thu Quỳnh (34 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ.

Sau khi hoàn tất việc mở rộng mặt đường, các nhà thầu sẽ tiếp tục xây dựng các cầu bắc qua các nhánh kênh, đảm bảo sự đồng bộ và thông suốt cho toàn tuyến.

Một công nhân lái xe lu dưới nắng gắt chia sẻ: "Chúng tôi làm việc từ 7h đến 11h30 và từ 13h đến 17h để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ".

Để đối phó với bụi bẩn do quá trình thi công, nhiều hộ dân sống dọc tuyến ĐT789 đã phải căng bạt trước nhà. Đây là giai đoạn nước rút của dự án, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ từ các đơn vị thi công.

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, đường ĐT789 là một phần quan trọng của dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789, có tổng chiều dài hơn 48km và tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Phụng (68 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận) cho biết, vài tháng trước, bà phải bắc cầu tạm để đi lại do đường trước nhà bị đọng nước kéo dài, gây ô nhiễm. Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành cốt nền, chuẩn bị thảm nhựa, giúp việc đi lại và buôn bán của người dân thuận tiện hơn rất nhiều.

Cách chợ Sóc Lào (xã Hưng Thuận) khoảng 2km, đoạn đường ĐT789 hướng về hồ Dầu Tiếng đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông.

Dự án mở rộng đường ĐT789 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, kết nối trực tiếp với Tỉnh lộ 6 và Tỉnh lộ 15 (TPHCM). Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa Tây Ninh và TPHCM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực.

Đường ĐT789, dài hơn 24km, là dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, đóng vai trò huyết mạch kết nối TPHCM và Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).