Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công trở lại sau 10 năm dang dở

Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài gần 3km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao Phạm Hùng, với mặt cắt ngang 50m (Ảnh: Hải Long).

Đoạn tuyến qua ngõ 252 đường Mỹ Đình dài khoảng 1,12km là phần còn lại chưa thể hoàn thiện, trong khi hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ cơ bản đã được đầu tư.

Theo ghi nhận ngày 29/10, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo tiến độ thành phố yêu cầu. Nhiều hạng mục đang được triển khai trên công trường.

Mặc dù ba tuyến nhánh giao với đường Phạm Hùng đã được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, nhưng các phương tiện chưa thể lưu thông do đoạn giữa dự án vướng giải phóng mặt bằng (Ảnh: Hải Long).

Phần lớn đất đá, phế thải trong phạm vi dự án đã được thu dọn, giúp mặt bằng thông thoáng, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công.

Nhà thầu bố trí nhiều nhóm công nhân cùng máy móc, thiết bị tại các vị trí khác nhau nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các phần việc được giao.

Trong đó, hệ thống hào kỹ thuật và cống thoát nước đang được thi công khẩn trương, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn tuyến.

Những ngày này, các hộ dân hai bên tuyến đường bắt đầu xây dựng, cải tạo nhà cửa trên phần diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng, từng bước ổn định cuộc sống.

Một số hộ dân căng bạt trước nhà để hạn chế bụi từ công trường bay vào không gian sinh hoạt.

Sau nhiều năm đình trệ, dự án từng gây ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực.

“Dù quá trình thi công có ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng dự án đã kéo dài nhiều năm nên chúng tôi đều kỳ vọng công trình sớm được hoàn thành để đường sá thông thoáng hơn”, một người dân sống tại ngõ 252 Mỹ Đình chia sẻ.

Dọc tuyến đường, nhiều đoạn đang trong quá trình đào đất, thi công hệ thống thoát nước và kết cấu bê tông.

Khi hoàn thành, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối Vành đai 3 với Vành đai 3,5, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường lân cận.