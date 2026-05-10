Đường Nguyễn Tuân "lột xác", không còn cảnh ngổn ngang vật liệu và bùn đất

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Trãi và điểm cuối tại ngõ 162 Nguyễn Tuân.

Sau thời gian dài thi công trong tình trạng nhiều lần “lỡ hẹn” do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hiện đang bước vào giai đoạn nước rút, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để sớm thông tuyến.

Theo ông Hoàng Hồng Vàng - Chỉ huy trưởng công trường cho biết, tính tới nay, các hạng mục quan trọng của dự án đã gần như hoàn thiện. Trong đó, đoạn từ số nhà 90 tới 162 đã thi công xong phần mặt nổi, trải thảm nhựa, hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, trồng cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Theo ghi nhận thực tế, mặt đường hiện không còn cảnh bùn đất, nhếch nhác như trước, thay vào đó là lớp thảm nhựa phẳng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện lưu thông dễ dàng.

Một số toà nhà, chung cư lộ ra phần diện tích còn lại sau khi bị phá dỡ.

Hạng mục vỉa hè hai bên tuyến từ số nhà 90 đến 162 Nguyễn Tuân hiện cơ bản đã hoàn thiện. Khác với cảnh ngổn ngang bùn đất, vật liệu như trước đây, khu vực này nay đã thay đổi rõ rệt với diện mạo khang trang, sạch sẽ hơn.

Hiện chỉ còn một số đoạn nhỏ đang được công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục vỉa hè cuối cùng. Dự kiến trong 5 ngày tới, các hạng mục chính của dự án được hoàn tất.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đang được triển khai đồng bộ. Nhân viên điện lực thường xuyên có mặt tại công trường để thực hiện đấu nối điện và hoàn thiện các hạng mục thi công liên quan.

Hệ thống cây xanh trên tuyến cũng đã được hoàn thiện với hai loại cây chủ đạo được trồng theo thiết kế gồm cây sang và lộc vừng.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, vướng mắc lớn nhất hiện nay là khu vực số nhà 35 Nguyễn Tuân chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, trở thành “nút thắt” ảnh hưởng đến tiến độ thông tuyến toàn dự án.

“Trang thiết bị, vật tư, vật liệu đều đã được tập kết đầy đủ, sẵn sàng thi công ngay khi mặt bằng còn lại được bàn giao. Mục tiêu của dự án là sau khoảng 1 tháng kể từ khi nhận đủ mặt bằng sẽ hoàn thiện và thông tuyến toàn bộ”, ông Vàng thông tin.

"Khu vực này tập trung nhiều chung cư, tòa nhà nên lượng phương tiện qua lại rất đông. Tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thiện để việc đi lại thuận tiện hơn, hoạt động kinh doanh cũng ổn định trở lại", một chủ quán ăn trên đường Nguyễn Tuân chia sẻ.

Tuy nhiên, tại khu vực này do vẫn còn tồn đọng đất đá phục vụ thi công nên tình trạng bụi vẫn xảy ra, phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông qua đây.

Trong quá trình triển khai, công trường luôn thực hiện thảm bê tông nhựa đến đâu, vệ sinh đến đó nhằm giảm tối đa bụi bẩn và ảnh hưởng tới người dân. Xe tưới nước được bố trí phun rửa hằng ngày, hạn chế tình trạng đất cát rơi vãi ra mặt đường.