Ngày 21/11, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết đã có văn bản gửi Quân khu 4, đề nghị đơn vị chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến đường 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 (thành phố Huế).

Theo đại diện Sở Xây dựng thành phố Huế, trong đợt mưa lớn đầu tháng 11, trên tuyến đường 74 xuất hiện 13 vị trí sạt lở taluy dương, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, lấp rãnh dọc, gây ách tắc giao thông.

Đường 74 tại thành phố Huế có nhiều điểm sạt lở mới do ảnh hưởng của đợt mưa lũ đầu tháng 11 (Ảnh: Vi Thảo).

Tại vị trí km12+100 (xã Nam Đông), sạt lở taluy âm xảy ra từ hồi tháng 9 đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp, với chiều dài hơn 30m, gây đứt gãy 1/2 mặt đường. Đoạn này tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy hoàn toàn mặt đường nếu tiếp tục có mưa lớn.

Sở Xây dựng thành phố Huế kiến nghị Quân khu 4 chỉ đạo các nhà thầu thi công hót dọn 13 vị trí sạt taluy dương, khơi thông rãnh, cống, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Đối với vị trí sạt lở taluy âm tại km12+100, thành phố Huế đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khôi phục nền, mặt đường do đang trong thời gian bảo hành 12 tháng.

Đoạn km12+100 nguy cơ đứt gãy hoàn toàn mặt đường nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn (Ảnh: Vi Thảo).

Từ năm 2027, khi được bố trí kinh phí, Sở Xây dựng thành phố Huế sẽ cùng đơn vị quản lý tuyến tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh tuyến đường 74 đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài hồi giữa tháng 9 và đầu tháng 11, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Trong đợt mưa lớn hồi tháng 9, tuyến đường chiến lược dài hơn 48km này đã xuất hiện 24 vị trí sạt lở. Nhiều vị trí đất đá tràn xuống gây ách tắc hoàn toàn. Một số vị trí sạt lở taluy âm ăn sâu vào mặt đường; cống, rãnh dọc, kè chắn đất và các công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng.

Đường 74 bị sạt lở gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân (Ảnh: Vi Thảo).

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Huế, sau đợt mưa lũ hồi tháng 9, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, tổng hợp thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, cắm biển cấm đường đoạn km12-km44.

Ngày 15/9, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cử cán bộ kỹ thuật cùng kiểm tra hiện trường; xác định khối lượng, phạm vi hư hỏng và nguyên nhân sạt lở; làm rõ trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, xây dựng phương án khắc phục lâu dài.

Quân khu 4 đã phối hợp Sở Xây dựng thành phố Huế và ban quản lý dự án, tư vấn kiểm tra thực tế hiện trường, chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc hót dọn đất đá, khôi phục rãnh dọc, cống thoát nước, bảo đảm giao thông.

Tuy nhiên do công trình mới đưa vào khai thác từ cuối tháng 7, nền địa chất mái taluy chưa ổn định hoàn toàn nên trên tuyến đường 74 tiếp tục xảy ra sạt lở nhiều vị trí mới trong đợt mưa lớn đầu tháng 11.