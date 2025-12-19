Đường gần 700 tỷ đồng sửa rồi lại hỏng và các cảnh báo nguy hiểm

Dự án đường tránh Tây Buôn Ma Thuột với chiều dài gần 14km, kinh phí gần 700 tỷ đồng, thông xe từ năm 2019. Dự án do UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) làm chủ đầu tư. Từ khi đi vào hoạt động, tuyến đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, phải sửa chữa, khắc phục.

Dù liên tục sửa chữa, "vá" mặt đường, nhưng tình trạng "ổ voi, ổ gà" trên tuyến vẫn xuất hiện.

Các phương tiện vất vả di chuyển qua nhiều vị trí đường bị hư hỏng trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột (Ảnh: Cắt từ clip).

Năm 2022, dự án đường tránh Tây Buôn Ma Thuột được chi 9,5 tỷ đồng sửa chữa các điểm xuống cấp. Chưa đầy 1 năm sau, trên tuyến lại hư hỏng khiến người dân bức xúc.

Chủ đầu tư sau đó tiếp tục cho đắp, "vá" đường. Đến nay, trên tuyến nham nhở các vị trí bị sụt lún, hư hỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Năm (52 tuổi, tài xế xe khách), mỗi lần đi qua đường tránh Tây Buôn Ma Thuột, đều rất lo lắng do mặt đường chi chít "ổ voi, ổ gà".

Có 62 vị trí bị hư hỏng, bong tróc trên tuyến cần sửa chữa (Ảnh: Thúy Diễm).

"Những tài xế quen đường có thể di chuyển chậm để tránh các điểm hư hỏng, người chưa quen đường rất dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi mong các cấp có phương án sửa chữa tuyến đường dứt điểm, tránh việc cứ sửa xong được vài tháng lại hư hỏng rất lãng phí", tài xế Năm bày tỏ.

Không ít tài xế di chuyển trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột vào buổi tối đã gặp tai nạn do bị té ngã phải đi cấp cứu.

"Nhiều tài xế không kịp tránh ổ gà, ổ voi bị té ngã phải vào bệnh viện điều trị. Người dân chúng tôi cảm thấy rất bất an khi tuyến đường hư hỏng mấy tháng nay chưa được sửa chữa", ông Trần Thanh Hải (64 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) phàn nàn.

Người dân đặt thùng xốp trên đường để cảnh báo khu vực có "ổ voi, ổ gà" (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ghi nhận của phóng viên, các vị trí rạn nứt, sụt lún xuất hiện nhiều trên tuyến đường hướng từ vòng xoay đường Phạm Ngũ Lão - Phan Bội Châu và ngược lại; hướng từ bến xe phía Nam tỉnh - đường Phan Bội Châu. Trên tuyến cũng xuất hiện rất nhiều vị trí mặt đường bị rạn nứt chân chim, rỗ.

Có đoạn người dân đã phải dùng thùng xốp chắn trên đường và xịt sơn để cảnh báo cho người điều khiển phương tiện khi lưu thông ngang qua.

Có vị trí được dùng sơn để cảnh báo "ổ gà" (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, qua khảo sát tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột có 62 vị trí bị hư hỏng cần sửa chữa, với kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Đơn vị này đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương sửa chữa các vị trí hư hỏng.

Về lâu dài, để đảm bảo tính ổn định của kết cấu mặt đường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đề xuất chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để cải tạo, sửa chữa đồng bộ trên toàn tuyến đối với những đoạn nền đường bị yếu, thường xuyên bị sụt lún, hư hỏng.