Đường đi bộ ven sông Như Ý ở Huế tăng tốc, hẹn về đích trong tháng 6

Ngày 7/5, đại diện liên danh nhà thầu dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý (thuộc 2 phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ, thành phố Huế) cho biết, lực lượng thi công đang tập trung làm việc, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 6.

Hiện nay, trên công trường còn 2 vị trí dang dở ở đoạn gần cuối tuyến, thuộc địa bàn phường Vỹ Dạ. Sau khi được giao mặt bằng, nhà thầu đã tập kết vật tư, phương tiện và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao công trình để đưa vào khai thác.

Nhà thầu đang tập trung thi công đoạn đường mới được bàn giao mặt bằng (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên, ở phía đầu tuyến, chủ đầu tư dự án cũng đã gắn biển cấm ô tô, xe máy để ngăn tình trạng người dân tự ý đưa phương tiện vào đường dành cho người đi bộ. Tại khu vực bãi đỗ xe đầu tuyến gần Đập Đá (phường Thuận Hóa), đơn vị thi công đã hoàn thiện lát đá granite.

Theo chủ đầu tư, khi hoàn thành, tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý sẽ kết nối đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương, giúp chỉnh trang đô thị và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Như Dân trí đã phản ánh, dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý bị chậm tiến độ kéo dài, phải gia hạn thời gian thi công nhiều lần do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có vướng mặt bằng của người dân.

Đoạn cuối tuyến còn 2 vị trí dang dở nên nhà thầu buộc phải rào chắn lại (Ảnh: Cao Tiến).

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng, thuộc chương trình cải thiện môi trường nước, sử dụng nguồn vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) Nhật Bản.

Theo thiết kế, tuyến đường dài khoảng 1,6km, rộng 6m. Dự án khởi công từ tháng 7/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, biến động tỷ giá đồng Yên Nhật Bản khiến nguồn vốn bị gián đoạn, buộc chủ đầu tư nhiều lần xin gia hạn tiến độ.

Sau khi hoàn thành, 2 tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý và sông Hương sẽ kết nối với nhau tại khu vực Đập Đá (Ảnh: Cao Tiến)

Sau đó thành phố Huế phải điều chỉnh chủ trương, chuyển sang dùng ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai. Đến cuối tháng 3, bờ kè và phần lớn tuyến đường đã hoàn thiện. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể thông suốt do vướng mặt bằng của một hộ dân tại số 55 đường Nguyễn Lộ Trạch (thuộc phường Vỹ Dạ), buộc chủ đầu tư phải rào chắn lại.

Đến ngày 17/4, sau quá trình tuyên truyền, đối thoại, hộ gia đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng, phối hợp lực lượng chức năng tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản.

Theo lãnh đạo UBND phường Vỹ Dạ, đây là hộ cuối cùng trong tổng số 19 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng.