Đường dẫn lên cầu Tứ Liên dần lộ diện sau khi dự án được bàn giao mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên có tổng chiều dài khoảng 5,15km, kết nối khu vực đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) với đường Trường Sa (xã Đông Anh), tạo thêm trục giao thông quan trọng vượt sông Hồng.

Những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến dự án cầu Tứ Liên được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là khu vực đường dẫn lên cầu nằm tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm, đoạn từ nút giao Nghi Tàm ra bờ sông Hồng.

Hiện tại, phần lớn nhà cửa và công trình nằm trong phạm vi thu hồi đã được tháo dỡ, mặt bằng dần thông thoáng, cho thấy công tác giải phóng mặt bằng tại đây cơ bản hoàn tất.

Nhiều máy móc chuyên dụng được huy động để phá dỡ các hạng mục cuối cùng, đưa khu vực về trạng thái mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án.

Sau khi các hạng mục được tháo dỡ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, nhiều ngôi nhà xuất hiện những khoảng tường dang dở, lộ rõ dấu tích của quá trình chia cắt. Người dân đã nhanh chóng sửa chữa, sơn sửa và chỉnh trang lại phần diện tích còn lại để ổn định cuộc sống.

Khó có thể nhận ra ngõ 310 Nghi Tàm từng là khu dân cư đông đúc, tấp nập. Hiện nay, thay thế những dãy nhà san sát là không gian công trường rộng mở, bụi đất phủ kín khi mặt bằng cơ bản đã được giải phóng và bàn giao phục vụ dự án.

Khu vực thi công dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn trên đường Nghi Tàm đã được quây tôn, rào chắn phục vụ xây dựng. Việc thu hẹp mặt đường khiến lưu lượng phương tiện gia tăng, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào các khung giờ cao điểm.

Ngay sau khi mặt bằng sạch tại khu vực nút giao ngõ 310 với đường Nghi Tàm được bàn giao, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc triển khai thi công cọc khoan nhồi cùng nhiều hạng mục quan trọng thuộc dự án, trong đó có phần đường dẫn lên cầu Tứ Liên.

Song song với các hạng mục chính, tuyến đường công vụ từ đường Nghi Tàm đến bờ sông Hồng đã được hoàn thiện, giúp bảo đảm hoạt động vận chuyển vật liệu, thiết bị và đi lại của lực lượng thi công.

Trên công trường cầu Tứ Liên, các nhà thầu đang tổ chức thi công đồng thời tại nhiều khu vực. Những hạng mục trọng điểm ở nút giao đường Nghi Tàm, khu vực sông Hồng, sông Đuống và tại Đông Anh đều đang được triển khai khẩn trương.

Theo kế hoạch, dự án cầu Tứ Liên sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027.