Dựng hiện trường vụ tài xế Mercedes tông 2 ô tô trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy

Khoảng 11h50 ngày 5/3, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc tài xế xe Mercedes tông 2 ô tô trên phố Xã Đàn rồi bỏ chạy. Địa điểm dựng hiện trường trước số nhà 398 phố Xã Đàn.

Chiếc ô tô Mercedes được đưa ra hiện trường (Ảnh: Quang Đạt).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sau khi được đưa về trụ sở công an, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy với tài xế ô tô Mercedes, qua đó không phát hiện vi phạm.

Trước đó, lúc 13h51 ngày 23/2, tại phố Xã Đàn (đoạn phía trước số nhà 398 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

CSGT dựng lại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Quang Đạt).

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ việc, anh Lê Văn Quý (tài xế taxi trực tiếp chứng kiến sự việc) cho biết, vào thời gian trên, một nam tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes màu xanh, có biển kiểm soát 81A-345.92, đã đâm vào phần đuôi xe của anh.

Sau đó ô tô này tiếp tục lùi ra giữa đường rồi va trúng một xe taxi khác mang BKS 29E-361.xx (đang đi hướng từ Xã Đàn ra ngã 5 Ô Chợ Dừa).

Một chiếc xe taxi bị ô tô Mercedes đâm hư hỏng (Ảnh: Quang Đạt).

"Bên cạnh nam tài xế Mercedes còn có một phụ nữ, tài xế này có biểu hiện say rượu. Anh ta đâm trúng ô tô của tôi rồi lùi xe ra giữa đường, đúng lúc đó một xe taxi khác đi tới rồi xảy ra va chạm. Sau khi gây tai nạn, lái xe Mercedes đã phóng xe bỏ chạy", anh Quý nói.

Thời điểm đó, chiếc xe taxi của tài xế Quý mang BKS 29E-450.xx bị trầy xước hông xe bên trái; chiếc taxi mang BKS 29E-361.xx bị vỡ đèn pha bên phải, móp méo hoàn toàn cửa bên trước bên phải; tại mặt đường phố Xã Đàn văng tung tóe nhiều mảnh vỡ từ vụ va chạm liên hoàn.