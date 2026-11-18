Ngày 18/11, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết đơn vị sẽ tổ chức hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trên phạm vi toàn quốc. Việc này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi có sự góp mặt của 35 đội tuyển đến từ các đơn vị trên cả nước. Hội thi là nơi các chiến sĩ, cán bộ công an các tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời đánh giá toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, năng lực kiểm tra an toàn PCCC.

Một số hình ảnh tập luyện của các đội tuyển (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH).

"Đặc biệt, hội thi chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, ứng xử và xử lý các tình huống truyền thông, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trong tình hình mới", vị đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thông tin.

Hội thi được tổ chức qua 2 vòng thi trực tiếp gồm vòng loại và vòng chung kết. Tại mỗi vòng, các đội tuyển tranh tài ở 3 phần thi.

Trong đó, phần thi tuyên truyền về PCCC&CNCH yêu cầu mỗi đội xây dựng bài tuyên truyền cụ thể về tình hình, nguy cơ cháy nổ, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và biện pháp, quy trình tổ chức chữa cháy, CNCH, cứu người tại cơ sở, khuyến cáo thoát nạn an toàn đối với các cơ sở thực tế thuộc diện quản lý.

Tại phần thi kiến thức pháp luật, mỗi đội thi có ba thí sinh cùng đứng trên sân khấu trực tiếp thao tác bấm chuông, nhập đáp án trên hệ thống phần mềm điện tử đối với 10 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung tập trung vào hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, thẩm quyền kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt vi phạm hành chính...

Còn tại phần thi xử lý tình huống truyền thông, đây là điểm nhấn đổi mới đặc sắc của hội thi năm nay. Thí sinh thực hiện trực tiếp việc cung cấp thông tin báo chí ngay sau một vụ cháy phức tạp, giải đáp vướng mắc pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Thông qua hội thi, những kinh nghiệm, sáng kiến và cách làm hiệu quả được kỳ vọng sẽ lan tỏa vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến gần hơn với người dân.