Đưa hợp tác song phương Việt Nam - Singapore phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP), chiều 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà lãnh đạo Singapore dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Singapore; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Hành động Nhân dân và Chính phủ Singapore, đất nước Singapore sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn mới hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2040, xây dựng thành công Quốc gia thông minh 2.0, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm phát triển năng động, sáng tạo và bền vững hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng bày tỏ vui mừng gặp đồng chí Trần Cẩm Tú; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần triển khai các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm cấp cao gần đây, đặc biệt là chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore; đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển đồng bộ trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; qua đó củng cố nền tảng chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng khẳng định Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển mới của hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Hai lãnh đạo chia sẻ và nhất trí đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ hai nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định quan hệ Việt Nam – Singapore đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Singapore là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại và kết nối. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân cũng có bước phát triển mới, nổi bật là việc thiết lập và triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược, thể hiện mức độ ưu tiên và tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027; qua đó góp phần củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Đồng chí Trần Cẩm Tú vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp đã góp phần tạo dựng khung pháp lý thuận lợi cho việc giám sát, triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có nhằm góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa hợp tác song phương trên các lĩnh vực phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng và củng cố vai trò điều hành của Quốc hội, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tích cực phối hợp và hỗ trợ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.