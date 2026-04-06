Dự trù gần 1.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt tại TPHCM từ tháng 5

Sở Xây dựng TPHCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND thành phố về việc đăng ký xây dựng nghị quyết hỗ trợ miễn phí xe buýt cho người dân theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự kiến, nếu được HĐND TPHCM thông qua ngay trong tháng 4, chính sách miễn phí xe buýt có thể bắt đầu áp dụng từ tháng 5.

Theo nội dung tờ trình, chính sách mới dự kiến áp dụng cho 135 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn, bao gồm 109 tuyến đang được trợ giá và 26 tuyến không trợ giá (không tính 18 tuyến kết nối sân bay, 5 tuyến buýt 2 tầng và 22 tuyến xe buýt liên tỉnh).

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện miễn vé trong 8 tháng còn lại của năm 2026 là khoảng 930 tỷ đồng, được chi trả từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, khoảng 627 tỷ đồng dành cho nhóm tuyến có trợ giá và 303 tỷ đồng cho nhóm tuyến không trợ giá. Mức kinh phí này được khái toán dựa trên đơn giá nhiên liệu dầu DO hiện tại (40.820 đồng/lít).

Sở Xây dựng đánh giá việc xây dựng chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh, đồng thời thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện công cộng và giảm ùn tắc giao thông.

Hiện, giá xăng đã tăng trên 30% và giá dầu diesel tăng hơn gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 2 do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, chi phí đi lại tăng cao sẽ gây áp lực lớn lên đời sống người dân. Việc phụ thuộc lớn vào phương tiện giao thông cá nhân không chỉ làm gia tăng chi phí đi lại mà còn tạo áp lực lên hạ tầng đường sá, môi trường đô thị và an ninh năng lượng.

TPHCM hiện có mạng lưới xe buýt hiện đại với 2.432 xe. Trong đó, hơn 55% là xe buýt điện và xe chạy khí CNG. Hệ thống vé điện tử liên thông và thanh toán không dùng tiền mặt cũng dự kiến hoàn thành trên toàn hệ thống trong quý II/2026, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát và giám sát việc thực hiện chính sách miễn vé.