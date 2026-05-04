Du lịch Tây Ninh thu gần 169 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4

Ngày 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), địa phương đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 61,5% so cùng kỳ.

Doanh thu du lịch ước đạt 168,8 tỷ đồng, tăng 60,7%; công suất phòng đạt 70-75%. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, an toàn.

Du khách vui chơi trên đỉnh núi Bà Đen dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua (Ảnh: Mai Lan).

Trong dịp lễ, tuyến đường lên Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen luôn nhộn nhịp du khách. Với hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể tâm linh trên đỉnh núi cùng các hoạt động trải nghiệm đa dạng, nơi đây tiếp tục là điểm đến nổi bật của du lịch Tây Ninh.

Bên cạnh hành hương, ngắm cảnh hay săn mây, du khách còn tham gia các hoạt động văn hóa, ẩm thực diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ, trong đó có phiên “chợ lá” mang nét đặc trưng riêng của địa phương.

Song song với du lịch tâm linh, sinh thái, các tour “về nguồn” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thu hút đông đảo du khách, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu lịch sử nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngoài ra, các điểm đến như Tòa thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cùng nhiều khu ẩm thực địa phương cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Theo ngành du lịch, hệ thống lưu trú, nhà hàng và các điểm vui chơi cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, góp phần tạo không khí du lịch sôi động ngay từ đầu mùa hè.