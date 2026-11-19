Tại kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) tổ chức cuộc thanh tra công tác chứng nhận, công nhận, cấp phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cuộc thanh tra dự kiến công bố vào quý I-II/2027; thời kỳ từ năm 2024 đến 2026, diễn ra trong 45 ngày.

Kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ban hành (Ảnh: TTCP).

Trong kế hoạch dự phòng, Thanh tra Chính phủ giao Cục VIII thanh tra tại Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Nội dung thanh tra về công tác chứng nhận, công nhận, cấp phép thuốc thú y, vaccine thú y và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Nếu triển khai, cuộc thanh tra sẽ diễn ra vào quý III/2027.

Nhiều thông tin liên quan đến hai Cục trên được dư luận quan tâm, theo dõi trong thời gian qua.

Vào cuối tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông báo khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Kết quả điều tra xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra “giấy phép con” nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn.

Hai bị can này còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; thực hiện việc mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Sự việc là diễn biến mới trong quá trình công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Đến tháng 9 vừa qua, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, được điều động đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Bộ NN-MT).

Trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, tháng 3 năm nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan.

Trong số những người bị khởi tố có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch: Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam (43 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi), cùng là cán bộ của trung tâm này; Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ...