Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027 của cơ quan này.

Kế hoạch cho thấy, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, cơ quan kiểm tra chuyên ngành, Bộ, UBND các tỉnh/thành phố để không chồng chéo, trùng lặp và sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đã có.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn (Ảnh: Minh Nguyệt).

Thanh tra một loạt trường đại học lớn

Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X) được Thanh tra Chính phủ giao thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục tại Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng và một số cơ sở giáo dục của tập đoàn này. Cuộc thanh tra dự kiến tiến hành vào quý II/2027, diễn ra trong 45 ngày, liên quan đến chấp hành pháp luật về giáo dục trong giai đoạn 2024-2026.

Đến quý IV năm tới, Cục X thanh tra chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Trong khi đó, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính, nội vụ, dân tộc, tôn giáo (Cục V) tiến hành thanh tra thực hiện chính sách dân tộc trong tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại một số trường chuyên biệt thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026. Cuộc thanh tra này dự kiến công bố vào quý II-III/2027.

Trường Đại học Điện lực (Ảnh: ĐH Điện lực).

Tại kế hoạch dự phòng, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) tiến hành thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công tại một số cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Công Thương.

Cụ thể thanh tra tại Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Công Thương TPHCM, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng và một số đơn vị khác. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Thanh tra Chính phủ còn dự kiến thanh tra tại Đại học Quốc gia TPHCM và một số đơn vị thuộc, trực thuộc về công tác cán bộ, tuyển sinh, điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, mở ngành, xây dựng chương trình đào tạo và quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, mua sắm (thời kỳ 2024-2026).

Shopee, Lazada, TikTok vào "tầm ngắm”

Dự kiến đầu năm 2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) sẽ công bố cuộc thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh, trọng tâm là hoạt động cung cấp, phổ biến phim trên không gian mạng tại một số doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ thanh tra tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Play); Công ty cổ phần VieON; Tổng công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viettel (TV360); Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV); Công ty cổ phần Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab); Tổng công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT - Media/MyTV); Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (mobiOn); Công ty cổ phần YeaH1 Edigital; Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam; Công ty cổ phần Quốc tế Truyền thông (International Media/TodayTV).

Thời kỳ thanh tra với loạt doanh nghiệp này tính từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm công bố thanh tra.

Trong số những cuộc thanh tra dự phòng, Thanh tra Chính phủ giao Cục IX thanh tra việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với các chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử (thời kỳ 2023-2026). Đối tượng dự kiến thanh tra gồm các trang Tiki, Chợ tốt, Vật giá, Én bạc, Shopee Lazada và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác.

Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam nằm trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong năm 2027 (Ảnh: TikTok).

Cũng trong kế hoạch dự phòng, Cục XI được giao thanh tra tại Công ty TNHH Google Việt Nam; Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam; Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Media/GroupM); Công ty Cổ phần PMAX; Công ty cổ phần Novaon Digital; Công ty cổ phần VCCorp; Công ty TNHH Dentsu Việt Nam; Công ty cổ phần Adtima; Công ty TNHH Sáng tạo và Dịch vụ quảng cáo Wavemaker.

Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng, trọng tâm vào hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam của doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra tính từ 1/1/2026 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra dự kiến trong 45 ngày và sẽ triển khai vào quý III-IV/2027.

Tại Công ty cổ phần NCT (NhacCuaTui), Cục XI dự kiến thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng và kinh doanh nội dung trên môi trường số. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Ngoài ra, Cục XI dự kiến thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng (từ 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra) tại các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao Việt Nam (Garena); Công ty cổ phần VNG; Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Thiên Bình; Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh; Công ty cổ phần Gamota; Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số; Công ty TNHH Zingplay Việt Nam; Công ty cổ phần phát triển công nghệ số Hồng Hà; Công ty cổ phần Funtap.