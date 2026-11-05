Chiều 5/11, phát biểu giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất với Luật Đầu tư công), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo đã quán triệt nguyên tắc mọi khoản chi, chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước đều phải được đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội chiều 5/11 (Ảnh: Minh Nam).

Hơn 8,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công trong 5 năm tới

Theo Bộ trưởng, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách càng trở nên quan trọng khi quy mô vốn đầu tư trong giai đoạn tới dự kiến tăng mạnh.

Ông cho biết tổng vốn đầu tư cần huy động trong giai đoạn tới tăng khoảng 2,1-2,2 lần so với giai đoạn trước. Riêng đầu tư công, nhu cầu huy động vốn dự kiến tăng khoảng 2,6 lần.

Trong 5 năm tới, theo số liệu Bộ trưởng nêu, vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương dự kiến khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách địa phương khoảng 4,42 triệu tỷ đồng. Tổng cộng, nhu cầu huy động từ hai nguồn này khoảng 8,22 triệu tỷ đồng.

Đây là nguồn lực rất lớn, đòi hỏi việc phân bổ và sử dụng ngân sách phải sát thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng cho biết quá trình xây dựng dự thảo luật tập trung thể chế hóa các chủ trương mới về quản lý ngân sách và đầu tư công, trong đó có yêu cầu đánh giá hiệu quả đối với các khoản chi sử dụng tiền ngân sách.

Liên quan đến chất lượng dự toán, ông nhìn nhận công tác phân tích, dự báo còn hạn chế, chưa theo kịp diễn biến kinh tế trong nước và thế giới.

Bộ trưởng dẫn ví dụ năm 2025, tăng trưởng kinh tế được dự báo đầu năm ở mức 6%, nhưng kết quả thực tế đạt 8,02%. Bên cạnh đó, những thay đổi trong nguồn thu từ đất đai và các khoản thu bất thường cũng ảnh hưởng đến việc lập dự toán.

Ông nhấn mạnh yêu cầu không được hạ thấp dự toán thu không phù hợp với điều kiện kinh tế, đồng thời không được che giấu nguồn thu để tạo dư địa tăng thu trong quá trình thực hiện.

Đầu tư công phải đánh giá cả hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng

Cùng quan tâm đến hiệu quả sử dụng ngân sách, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đề nghị dự thảo luật xác lập rõ hơn cơ chế quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra và hạch toán hiệu quả đầu tư công.

Theo đại biểu, khi giao ngân sách cần xác định rõ sản phẩm đầu ra, chất lượng, thời hạn hoàn thành và kinh phí tương ứng. Đối với đầu tư công, trước khi quyết định đầu tư phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu kết quả, tính toán chi phí trong suốt vòng đời dự án, bao gồm cả vận hành, bảo trì.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (Ảnh: Minh Nam).

Đại biểu cho rằng hạch toán hiệu quả không có nghĩa mọi dự án đều phải sinh lời hoặc thu hồi vốn. Những công trình quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế cần được đánh giá bằng các tiêu chí phù hợp.

Tuy nhiên, mọi dự án đều phải giải trình được lý do đầu tư, chi phí, lợi ích mang lại và trách nhiệm đối với kết quả thực hiện.

"Một công trình nghiệm thu đúng quy định nhưng ít người sử dụng, thiếu nhân lực hoặc thiếu kinh phí vận hành vẫn phải được xem xét về hiệu quả", ông An nêu quan điểm.

Đại biểu đề nghị kết quả đánh giá phải trở thành căn cứ để bố trí, điều chỉnh ngân sách trong những năm tiếp theo. Khi dự án không đạt mục tiêu, cơ quan có thẩm quyền cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm và quyết định biện pháp khắc phục, điều chỉnh hoặc dừng thực hiện theo quy định.

Đề nghị phân bổ nguồn thu tương xứng với trách nhiệm địa phương

Ở góc độ phân chia nguồn lực ngân sách, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Quảng Trị) đề nghị xem xét điều chỉnh tỷ lệ phân chia tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa ngân sách trung ương và địa phương.

Theo số liệu đại biểu dẫn, Quảng Trị có 22 mỏ do Bộ cấp phép khai thác, tổng diện tích hơn 2.100ha. Hoạt động khai thác có tác động lâu dài đến hạ tầng, môi trường, trong khi địa phương phải thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát và bảo vệ môi trường.

Đại biểu cho biết theo dự thảo luật, đối với các mỏ do cơ quan trung ương cấp phép, ngân sách địa phương được hưởng 30% tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Quảng Trị) (Ảnh: Minh Nam).

Ông Vũ chỉ ra rằng với địa phương chưa tự cân đối ngân sách như Quảng Trị, khoản thu từ khoáng sản được tính vào nguồn thu khi xác định số bổ sung cân đối. Vì vậy, nguồn thu dự kiến từ khoáng sản tăng có thể khiến số bổ sung cân đối giảm, trong khi địa phương vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ quản lý và khắc phục tác động từ hoạt động khai thác.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị nâng tỷ lệ ngân sách địa phương được hưởng lên 50%, đồng thời ưu tiên phân cấp nguồn thu từ khai thác khoáng sản cho xã nơi có mỏ.

Theo ông Vũ, đề xuất không làm phát sinh khoản chi mới mà nhằm phân bổ lại nguồn thu hợp lý hơn giữa nơi hưởng lợi và nơi chịu tác động.

Phát biểu kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển trong thời gian tới.