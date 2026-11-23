Ngày 23/11, Công an phường Chợ Quán (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ tìm lại điện thoại thất lạc cho một du khách nước ngoài khi tham quan trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 22/11, Công an phường Chợ Quán tiếp nhận tin báo của anh Alex W. (SN 2000, quốc tịch New Zealand) về việc bạn gái anh để quên điện thoại di động khi tham quan tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập).

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã trấn an du khách và triển khai xác minh, tìm kiếm tài sản.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Chợ Quán đã nhanh chóng xác minh, tìm lại điện thoại cho du khách New Zealand (Ảnh: Lam Giang).

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định chiếc điện thoại đang được anh N.L.N.T. (SN 1981, ngụ phường Phú Lâm) giữ. Làm việc với cơ quan công an, anh T. cho biết, trong lúc tham quan Dinh Độc Lập cùng ngày, anh nhặt được chiếc điện thoại.

Do điện thoại được cài mật khẩu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, anh T. dự định sau khi kết thúc chuyến tham quan sẽ đến cơ quan công an trình báo, giao nộp tài sản. Sau đó, anh T. đã bàn giao chiếc điện thoại để công an phường trao trả cho chủ sở hữu.

Nhận lại tài sản, anh Alex viết thư tay cảm ơn Công an phường Chợ Quán. Trong thư, du khách gửi lời cảm ơn cán bộ công an phường vì đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp anh nhanh chóng tìm lại điện thoại.

Theo Công an phường Chợ Quán, việc hỗ trợ du khách tìm lại tài sản thất lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng người dân và du khách.