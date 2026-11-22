Ngày 22/11, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, du khách khắp nơi đổ về Đà Lạt, Lâm Đồng, vui chơi, ngắm cảnh khiến phố xá trở nên nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối cùng ngày, lượng xe cộ đổ về các tuyến phố trung tâm như Trần Quốc Toản (đường quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt), đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Ba Tháng Hai, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Cừ… khiến các con phố ùn ứ, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài.

Ô tô nối đuôi nhau di chuyển ở khu vực cầu Ông Đạo, trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Anh Nguyễn Huy Sáng (người dân trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết, thông thường, Đà Lạt sẽ đông du khách vào các ngày cuối tuần và thưa dần khi bước vào ngày làm việc tuần mới.

“Thứ 7 và chủ nhật này du khách đổ về Đà Lạt đông hơn thường lệ nên tôi rất bất ngờ. Hôm nay, vì sợ đường kẹt xe nên tôi để ô tô ở nhà, dùng xe máy đi lại trong phố”, anh Sáng thổ lộ.

Cũng dịp này, nhu cầu thuê xe máy để di chuyển của du khách tăng cao khiến nhiều hộ kinh doanh dịch vụ này “cháy hàng”. Bà Nguyễn Thị Thu, chủ cơ sở lưu trú du lịch trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết, ngoài 5 xe đã cho khách thuê, bà liên hệ một số cơ sở khác để đặt thêm cho khách, nhưng tất cả đều không thể đáp ứng.

Đường Trần Quốc Toản, đoạn trước Quảng trường Lâm Viên đông đúc xe cộ (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, vào ngày 21/11, một số hãng kinh doanh vận tải hành khách tuyến Đà Lạt - TPHCM, Đà Lạt đi các tỉnh lân cận cũng ghi nhận khách đặt vé số lượng lớn. Trong đó, một hãng xe nổi tiếng, có năng lực phục vụ 200 chuyến xe theo tuyến TPHCM - Đà Lạt và ngược lại, cho biết toàn bộ vé các ngày 21-22/11 đã được đơn vị này bán hết.

Theo đại diện Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, hiện các hãng xe lên kế hoạch tăng chuyến trong những ngày này để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Du khách check-in đồi cỏ hồng ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trước việc du khách đổ về vui chơi đông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng điều động cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến phố trung tâm.

Theo ghi nhận, Đà Lạt đang bước vào mùa nắng ráo, tiết trời se lạnh. Đây là khoảng thời gian Đà Lạt đẹp nhất trong năm nên hút du khách gần xa đổ về vui chơi, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, những ngày gần đây, các triền đồi thông ở Đà Lạt rực rỡ bởi màu cỏ hồng khiến người dân, du khách thích thú.