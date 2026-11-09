Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo đối với các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo chỉ đạo này, các xã, phường, đặc khu phải tập trung theo dõi bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất để chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Quảng Ngãi được dự báo đối mặt với đợt mưa lớn nhất trong năm dẫn đến nguy cơ lũ, lụt trên diện rộng (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Các địa phương phải chủ động sơ tán dân khỏi khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng trũng thấp dễ bị ngập lụt. Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực hạ du.

Trong ngày 9/11, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm dừng hoạt động đối với tàu khách trên tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn. Theo đơn vị này, do thời tiết diễn biến phức tạp, trên biển đã có gió cấp 6, giật cấp 7 nên tàu khách không thể ra khơi.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9 đến ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra đợt mưa lớn nhất trong năm.

Tổng lượng mưa tại các xã ven biển, đồng bằng và miền núi khu vực phía đông của tỉnh phổ biến 300-500mm. Mưa lớn dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.