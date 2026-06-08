Dự án trục sông Hồng: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

UBND TP Hà Nội vừa cung cấp một số thông tin về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512 ngày 13/5, sông Hồng được xác lập là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và động lực phát triển chiến lược của thủ đô trong giai đoạn mới.

Với định hướng phát triển đô thị theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", việc phát triển không gian hai bên sông Hồng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái và bền vững; nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô.

UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, quy hoạch chi tiết các dự án thành phần và chuẩn bị các trình tự, thủ tục để triển khai dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, phù hợp yêu cầu phát triển lâu dài của thủ đô.

Việc nghiên cứu dự án bảo đảm nguyên tắc trọng tâm là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của khu vực hai bên sông Hồng, kết hợp nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị với gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, theo UBND TP Hà Nội.

"Hà Nội xác định việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình triển khai dự án", UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Hà Nội sẽ tái thiết hai bên sông Hồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo Hà Nội, thành phố đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết về quy hoạch, hạ tầng tái định cư, cơ chế chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục lớn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân.

Theo đó, Hà Nội ưu tiên đầu tư các khu đô thị định cư tại Long Biên và Lĩnh Nam nằm ngay trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư bằng nhà chung cư cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng thời, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh nhằm tạo lập quỹ đất phục vụ tái định cư bằng đất; đầu tư đồng bộ trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và các khu vực hỗ trợ sinh kế để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài sau tái định cư.

"Quan điểm của thành phố là nơi ở mới của người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời bảo đảm người dân được tiếp cận tốt hơn với hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống văn minh, hiện đại hơn", UBND TP Hà Nội khẳng định.

Hà Nội khẳng định nơi ở mới của người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hà Nội cũng cho biết thành phố xác định công khai, minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và chủ động tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và nhân dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Để phục vụ công tác công khai thông tin và giúp người dân trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu quy hoạch, Hà Nội cho biết đang nghiên cứu lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai khu trưng bày, giới thiệu quy hoạch dự án, các khu đô thị định cư, căn hộ mẫu và phương án tái định cư để người dân trực tiếp tham quan, tìm hiểu để nắm thông tin.

Theo Hà Nội, dự kiến khu trưng bày sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong dịp 10/10.

"Các thông tin liên quan đến quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lộ trình triển khai sẽ được công khai đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định để người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát và đồng hành cùng thành phố trong quá trình triển khai thực hiện", UBND TP Hà Nội nêu rõ.