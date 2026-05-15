Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương gặp khó về nguồn vật liệu

Ngày 15/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã kiểm tra thực tế, làm việc với chủ đầu tư dự án sửa chữa đường băng sân bay Liên Khương.

Lực lượng chức năng thi công, thực hiện dự án nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương (Ảnh: Hoàng Sa).

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án được khởi công ngày 4/3, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang thực hiện cùng lúc nhiều hạng mục để sớm hoàn thiện, đưa sân bay hoạt động trở lại vào ngày 15/8 tới.

Đến nay, việc thi công, đào phá mặt đường bê tông nhựa đạt 98%, thi công nền đá cấp phối bù phụ đường cất hạ cánh đạt 100%, thi công băng cáp qua đường cất hạ cánh và đường lăn đạt 100%. Tuy nhiên, việc thi công bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn, thi công cống hộp thoát nước đạt tỉ lệ thấp.

Theo ACV, nguyên nhân của việc thi công các hạng mục công trình đạt tỉ lệ thấp xuất phát từ việc khan hiếm cát vàng, xi măng phục vụ xây dựng. Đến ngày 14/5, khối lượng cát vàng tập kết phục vụ công trình chỉ đạt khoảng 29,5%; xi măng đạt 18,59%.

Một góc sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Đại diện ACV cho biết, hiện nay, nguồn cung cát vàng ở Lâm Đồng và các tỉnh lân cận hạn chế; chi phí vận chuyển cao; nhu cầu vật liệu từ các dự án khác lớn dẫn đến áp lực nguồn cung. Tình trạng này không được giải quyết sớm sẽ dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương là công trình quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội của Lâm Đồng. Do vậy, ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết nhanh thủ tục về vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu thi công dự án.