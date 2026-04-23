Dự án đường trọng điểm ở Tây Ninh còn hàng chục hộ chưa bàn giao đất

Ngày 23/4, tại buổi họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, đại diện một số đơn vị đã chia sẻ về tiến độ dự án trọng điểm đường ĐT830E.

Ông Phạm Tùng Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án đường tỉnh 830E đạt tiến độ đáng kể, song vẫn còn một số “điểm nghẽn” cần xử lý dứt điểm.

Dự án có quy mô khoảng 40,16ha, ảnh hưởng 878 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường khoảng 1.644 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 27 trường hợp chưa hoàn tất.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung tại xã Mỹ Yên và Bến Lức, liên quan đến thủ tục thừa kế, khiếu nại đang được tòa án thụ lý hoặc chưa thống nhất giá bồi thường. Đáng chú ý, có trường hợp doanh nghiệp chưa đồng thuận phương án giá, kéo dài tiến độ chung.

Trước thực tế này, Trung tâm đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn tất hồ sơ pháp lý, đồng thời chuẩn bị các bước thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Mục tiêu là sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ dự án và hạn chế phát sinh chi phí, khiếu kiện kéo dài.

“Ở xã Bến Lức còn 6 trường hợp vướng thủ tục thừa kế, có trường hợp đang khiếu nại và tòa án thụ lý giải quyết. Tại xã Mỹ Yên còn 2 trường hợp, gồm một trường hợp vướng thừa kế và một trường hợp Công ty Phúc Long chưa đồng ý giá bồi thường. Thời gian tới, với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ phối hợp với địa phương để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định”, ông Chinh nói.

Bên cạnh đó, ông Trần Thiện Trúc, Phó Trưởng ban Công trình xây dựng giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết tiến độ dự án đường tỉnh 830E phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Tuyến có chiều dài hơn 4,4km, hiện còn vướng khoảng 700m mặt bằng. Với khoảng 3,4km, các đơn vị đã thi công đến lớp đá và thảm nhựa lớp một. Tổng thể, dự án đạt hơn 50% khối lượng.

Tuy nhiên, phần còn lại vẫn gặp vướng mắc khi còn 29 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Ngoài ra, hơn 50 hộ đã đồng ý phương án nhưng chưa di dời do chờ bố trí nền tái định cư. Đây là nguyên nhân chính khiến một số hạng mục quan trọng chưa thể triển khai.

Dự án đường ĐT830E (xã Bến Lức, Mỹ Yên) có điểm đầu từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương, điểm cuối nối với đường ĐT830. Dự án khởi công đầu năm 2023, thời gian hoàn thành được gia hạn đến cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể hoàn thành do vướng công tác mặt bằng.