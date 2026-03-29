Dự án dạy nghề y tá, điều dưỡng 670 tỷ đồng dang dở bị Thanh Hóa thu hồi

Cận cảnh dự án dạy nghề 670 tỷ đồng dang dở bị tỉnh Thanh Hóa thu hồi (Video: Thanh Tùng).

Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế do Công ty CP đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành (trước đây là Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành) làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương từ năm 2014, với tổng mức đầu tư 670 tỷ đồng trên diện tích 5ha.

Dự án được quy hoạch tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), gồm khối giảng đường, khu hành chính, thư viện, ký túc xá 112 phòng, nhà ăn và các công trình phụ trợ.

Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng một số hạng mục, trong đó có 2 khu nhà 1 tầng đã hoàn thiện và một khối nhà 6 tầng còn dở dang. Theo người dân địa phương, dự án được triển khai xây dựng từ giai đoạn 2018, sau đó dừng lại cho đến nay.

Theo ghi nhận, bên trong dự án không có hoạt động xây dựng. Ngoài 2 dãy nhà 1 tầng, chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện phần khung của tòa nhà 6 tầng.

Cạnh tòa nhà 6 tầng có 2 khu nền móng xây dựng dang dở.

Do bỏ hoang lâu ngày, bên trong một phòng chức năng của dự án bị hoang hóa, bụi phủ khắp nền nhà.

Lõi thép hoen gỉ tại nền móng, do bị bỏ hoang nhiều năm.

Khu vực phía Đông của dự án, nhiều hạng mục chưa được đầu tư, chỉ là bãi đất trống. Theo ghi nhận, tại đây có nhiều gia súc được người dân chăn thả trong khuôn viên dự án.

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 27/2, UBND tỉnh đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với dự án và yêu cầu chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan phải xử lý toàn bộ tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Dự án bị thu hồi do vi phạm quy định về đất đai (khoản 6, khoản 8, điều 81 Luật Đất đai năm 2024) và sử dụng không hiệu quả.

Vị trí dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).