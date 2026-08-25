Dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM tăng tốc về đích sau thời gian đình trệ

Sau chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, đưa dự án giải quyết ngập do triều tại khu vực TPHCM (có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1) về đích trong năm nay, công tác thi công tại các cống kiểm soát triều đã sôi động trở lại.

Cống Bến Nghé đạt khoảng 99% khối lượng, đã vận hành thử từ đầu tháng 2/2026. Hiện đơn vị thi công tiếp tục nạo vét tạo luồng và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tự động SCADA.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại cống ngăn triều Tân Thuận, máy móc được huy động, hàng chục công nhân làm việc liên tục trên công trường.

Cống ngăn triều Tân Thuận đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình đã hoàn thành các hạng mục chính như âu thuyền, buồng bơm, bến neo, trụ tháp, cầu công tác, dầm van và cửa van.

Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà quản lý, cảnh quan và lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện, máy bơm.

Cống Phú Định đạt khoảng 90% khối lượng, đã hoàn thành âu thuyền, buồng bơm, trụ tháp, dầm van và cửa van chính.

Công trường hiện thi công kè mang cống, thảm đá gia cố lòng sông, lắp đặt thiết bị MEP, máy bơm và SCADA.

Bên cạnh việc hoàn thiện, các đơn vị cũng chỉnh trang khu vực vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn chạy thử trước khi đưa công trình vào khai thác.

Đặc biệt, đoạn kè trước đây thường xuyên bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nay đã được thảm nhựa và mở rộng lối đi.

“Sinh sống tại đây đã lâu, chứng kiến dự án nhiều năm chậm trễ, nay được đẩy nhanh tiến độ, bà con trong khu vực ai cũng vui. Hy vọng dự án sớm hoàn thiện để cải thiện mỹ quan, chấm dứt tình trạng ngập lụt mỗi mùa triều cường”, anh Hữu Thiện chia sẻ.

Là cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều chính của dự án, cống Mương Chuối hiện đạt khoảng 94% khối lượng. Các hạng mục quan trọng như trụ pin, tháp van, âu thuyền, cửa van chính đã hoàn thành.

Các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện gồm kè bảo vệ bờ, bến neo, gia cố lòng sông, đường vận hành và tổ hợp cửa van âu thuyền.

Hiện nay, trên toàn công trường dự án có khoảng 1.000 công nhân cùng hơn 300 kỹ sư làm việc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu về đích.

Dự án được khởi công từ năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đến tháng 11/2020, khối lượng thi công đã đạt hơn 90% nhưng phải tạm dừng do vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư.

Tháng 7/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 212/NQ-CP nhằm tháo gỡ các vướng mắc kéo dài. Dự án được tái khởi động từ đầu tháng 2 và dự kiến hoàn thành, vận hành đồng bộ trong năm nay.

Khi hoàn thành, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TPHCM (Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) sẽ kiểm soát triều cường, bảo vệ diện tích rộng 570km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực Nam TPHCM và trung tâm thành phố.