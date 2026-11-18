Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau nhiều năm gặp vướng mắc.

Theo thông tin từ dự án, các hạng mục chính đạt tiến độ 94-100%. Dự kiến, dự án sẽ được chủ đầu tư vận hành kỹ thuật trong cuối tháng này và khánh thành trong tháng 12. Các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những phần việc còn lại, phục vụ công tác vận hành thử nghiệm trước khi đưa công trình vào hoạt động theo kế hoạch.

Dự án được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư.

Một trong 6 cống ngăn triều chống ngập trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành năm 2018 nhưng nhiều lần đình trệ do vướng mắc. Đến tháng 2, dự án được tái khởi động sau khi các khó khăn từng bước được tháo gỡ.

Theo thiết kế, dự án có 6 cống kiểm soát triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 40m đến 160m. Công trình còn có 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm, khẩu độ từ 10m đến 25m.

Ngoài hệ thống cống, dự án xây dựng khoảng 6km đê bao, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều nhỏ có khẩu độ từ 1m đến 10m.

Toàn bộ công trình được kết nối với nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA nhằm phục vụ công tác giám sát, vận hành và điều tiết.

Dự án dự kiến vận hành trong cuối tháng 11 (Ảnh: Nam Anh).

Theo phương án thiết kế, khi triều dâng cao, các cống sẽ đóng để ngăn nước từ bên ngoài tràn vào khu vực đô thị. Khi mực nước ngoài sông thấp hơn phía trong, cửa van được mở để thoát nước, đồng thời bảo đảm giao thông thủy.

Hệ thống cũng được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên sông, kênh, rạch, qua đó cải thiện khả năng tiêu thoát nước mưa và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu. Công trình còn góp phần hạn chế xâm nhập mặn trong phạm vi kiểm soát.

Việc dự án chuẩn bị vận hành mang lại kỳ vọng cho người dân tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi triều cường. Tuy nhiên, ngập úng ở TPHCM xuất phát từ nhiều nguyên nhân, gồm triều cường, mưa lớn vượt khả năng tiêu thoát, nước lũ từ thượng nguồn, tình trạng sụt lún và tốc độ đô thị hóa.