Dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM chạy nước rút để vận hành năm nay

Sau 5 năm tạm ngưng, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đã được tái khởi động, bước vào giai đoạn chạy nước rút để hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng góp phần xử lý tình trạng ngập do mưa và triều cường tại khu Nam TPHCM - vấn đề kéo dài nhiều năm, gây không ít khó khăn cho người dân trong đi lại và sinh hoạt.

Bước vào giai đoạn hoàn thiện

Trao đổi với Dân trí, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group - chủ đầu tư) cho biết, dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM (giai đoạn 1) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện; nhiều hạng mục đạt tiến độ cao, sẵn sàng vận hành.

Theo cập nhật, các công trình kiểm soát triều cường trọng điểm cơ bản hoàn thành phần xây lắp. Cống Bến Nghé đạt khoảng 99%, đã vận hành thử; cống Tân Thuận đạt 95%, hoàn tất phần lớn hạng mục chính; cống Phú Xuân đạt 92%, đã lắp đặt xong cửa van. Các cống Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định đạt từ 89% đến 94%, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại và lắp đặt thiết bị vận hành.

Hệ thống đê bao - kè ven sông đạt khoảng 87%, tiếp tục gia cố bờ, lắp đặt thiết bị và các cống nhỏ dưới đê. Cống Cầu Kinh - Bà Bướm đạt 95%; nhà quản lý trung tâm đạt khoảng 88%, hoàn thiện nội thất, hệ thống kỹ thuật và điều khiển tự động.

Dự án hướng đến 4 mục tiêu gồm: ngăn triều; bơm nước hỗ trợ chống ngập nội thành; duy trì mực nước, bảo vệ môi trường kênh rạch; ngăn xâm nhập mặn khi mực nước triều ngoài biển dâng cao.

“Đơn vị cam kết hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong năm 2026. Các hạng mục hoàn thành đến đâu sẽ được vận hành đến đó, với kỳ vọng rút ngắn thời gian so với kế hoạch”, lãnh đạo Trung Nam Group cho biết.

Các cống ngăn triều đến nay đang bước vào giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: Chi Lê).

Theo chủ đầu tư, dự án có quy mô gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, khẩu độ từ 40m đến 160m, gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định; cùng 2 cống nhỏ khẩu độ 10-25m là Cầu Kinh và Bà Bướm.

Ngoài ra, dự án xây dựng tuyến đê bao - kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6km tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ, khẩu độ từ 1m đến 10m; xây dựng nhà quản lý trung tâm, hệ thống quan trắc - điều khiển tự động SCADA phục vụ vận hành, giám sát và điều tiết.

Mục tiêu dự án nhằm kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm thành phố, thuộc địa bàn các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh; Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Dự án đồng thời góp phần điều tiết, hạ thấp mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch; nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước mưa theo quy hoạch; hỗ trợ trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu; hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống.

Kỳ vọng chống ngập hiệu quả

TS Võ Kim Cương, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM, cho biết, theo quy hoạch, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập tại khu vực trung tâm TPHCM và các khu vực nằm trong hệ thống đê bao.

Theo ông Cương, nguyên nhân chủ yếu gây ngập tại khu Nam và trung tâm TPHCM là do triều cường. Hệ thống đê bao kết hợp với cống ngăn triều được kỳ vọng sẽ xử lý hiệu quả tình trạng này. Tuy nhiên, đối với ngập do tắc cống, đây không phải là nhiệm vụ của hệ thống đê bao.

Ông nhấn mạnh, để giải quyết triệt để tình trạng ngập, hệ thống thoát nước phải được duy trì thông thoáng. Việc tắc cống xuất phát từ công tác quản lý chưa tốt và ý thức xả rác của một bộ phận người dân, do đó cần được nạo vét thường xuyên.

Dự án được tái khởi động vào đầu năm nay, sau 5 năm tạm ngưng (Ảnh: A.H.).

Theo vị chuyên gia, mô hình cống ngăn triều đã được nhiều quốc gia áp dụng hiệu quả, điển hình như Hà Lan. Tại đây, do địa hình thấp hơn mực nước biển, việc xây dựng đê bao và hệ thống cống kiểm soát triều là giải pháp bắt buộc để chống ngập.

“Công trình này nhằm đối phó với nguyên nhân ngập do triều cường. Ở những khu vực có cao độ thấp hơn mực nước triều, hoàn toàn có thể áp dụng giải pháp đê bao và cống ngăn triều”, ông Cương nói.

Về tổng thể, theo ông Cương, có hai phương án chống ngập chính gồm xây dựng đê bao kết hợp cống ngăn triều hoặc nâng cao nền đất so với mực nước triều. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các giải pháp dài hạn sẽ tiếp tục được tính toán.

Ông Cương cho rằng, nếu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được triển khai đúng thiết kế, công trình có thể phát huy hiệu quả trong thời gian rất dài, không chỉ vài chục năm. Tuy nhiên, dự án đã chậm tiến độ nhiều năm, nếu hoàn thành sớm hơn thì đã phát huy hiệu quả.

Khu vực cống ngăn triều Tân Thuận (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho biết tình trạng ngập tại khu Nam TPHCM xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất là yếu tố tự nhiên, trong đó có hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Địa hình TPHCM thấp dần về phía Đông Nam, khu Nam nằm ở vùng trũng thấp, trong khi các dòng sông đều chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, khiến nước dễ dồn về khu vực này.

Thứ hai là nguyên nhân do con người. Quá trình đô thị hóa và bê tông hóa làm giảm khả năng thấm nước tự nhiên của đất. Nếu nền đất tự nhiên có thể hấp thụ khoảng 15-20% lượng nước mưa, thì khi bị phủ kín bởi bê tông, lượng nước này không còn khả năng thấm, làm gia tăng nguy cơ ngập.

Ngoài ra, việc san lấp nhiều kênh rạch tại khu Nam TPHCM trong quá trình phát triển đô thị cũng làm suy giảm khả năng thoát nước tự nhiên. Một số công trình hạ tầng, như tuyến đường Nguyễn Văn Linh, được cho là tạo thành “đê chắn”, cản trở dòng chảy, khiến một số khu vực bị ngập nặng hơn.

Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã được các cơ quan chức năng xây dựng trên cơ sở các luận chứng kỹ thuật cụ thể, xác định khả năng giảm ngập tương ứng với từng cấp độ.

“Hiệu quả thực tế của dự án cần được đánh giá sau khi công trình hoàn thành và đưa vào vận hành, từ đó mới có thể có cái nhìn khách quan”, ông Nguyên nhận định.