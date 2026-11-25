Lúc 12h ngày 25/11, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (chủ đầu tư dự án) sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều, đóng đồng bộ các cống kiểm soát triều để đánh giá khả năng bảo vệ khu vực nội đô TPHCM trước đợt triều cường lên cao.

Quá trình vận hành, các đơn vị và chuyên gia sẽ theo dõi, đối chiếu mực nước bên trong và bên ngoài các cống. Kết quả được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình và khả năng kiểm soát triều cường tại khu vực được dự án bảo vệ.

Việc vận hành liên hoàn hệ thống là dấu mốc quan trọng, cho thấy khả năng hoạt động đồng bộ của công trình, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào khai thác để giải quyết tình trạng ngập do triều kéo dài nhiều năm tại TPHCM.

Khu vực cống kiểm soát triều Tân Thuận (Ảnh: Công Bình).

Sau đợt vận hành liên hoàn, các hoạt động tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Từ ngày 26 đến 28/11, Công ty Trung Nam dự kiến tổ chức cho người dân tham quan các cống lớn, tìm hiểu về công trình, nguyên tắc kiểm soát triều và quy trình vận hành hệ thống.

Trong hai ngày 29 và 30/11, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật.

Đến tháng 12, công trình dự kiến được tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác, vận hành.

Trước đó, ngày 23/11, dự án được vận hành thử nghiệm trong điều kiện triều cường dâng. Đợt thử nghiệm lần thứ nhất vào chiều cùng ngày thành công, bước đầu kiểm chứng khả năng kiểm soát dòng nước triều từ các sông lớn vào hệ thống kênh, rạch nội đô.

Khu vực cống kiểm soát triều Mương Chuối (Ảnh: Công Bình).

Dự án chống ngập do triều tại TPHCM có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được triển khai nhằm kiểm soát ngập trên diện tích khoảng 570km2, cải thiện đời sống của hơn 6,5 triệu người dân.

Công trình được đầu tư trên cơ sở Quy hoạch 752 về thoát nước đô thị và Quy hoạch 1547 về thủy lợi chống ngập khu vực TPHCM, với mục tiêu hình thành hệ thống kiểm soát triều chủ động, kết hợp điều tiết nước và nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa.

Theo thiết kế, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn có khẩu độ từ 40m đến 160m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Ngoài ra, hệ thống còn có hai cống Cầu Kinh và Bà Bướm, với khẩu độ từ 10m đến 25m.

Bên cạnh các công trình ngăn triều, dự án đầu tư khoảng 6km đê, kè ven sông Sài Gòn tại những khu vực xung yếu, từ Vàm Thuật đến sông Kinh. Dọc tuyến đê được bố trí 41 cống kiểm soát triều nhỏ, có khẩu độ từ 1m đến 10m, nhằm bảo đảm khả năng điều tiết nước tại các vị trí kết nối với hệ thống kênh, rạch.

Nhà điều hành cống Mương Chuối là “đầu não” trung tâm của toàn bộ dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM (Ảnh: Công Bình).

Một hạng mục quan trọng của dự án là hệ thống quan trắc và điều khiển tự động SCADA, cho phép giám sát, thu thập dữ liệu và phối hợp vận hành các công trình từ trung tâm.

Hệ thống được trang bị 29 điểm quan trắc để theo dõi mực nước, lưu lượng, trạng thái cửa van và các thiết bị liên quan. Dữ liệu được truyền về trung tâm điều khiển đặt tại khu vực cống Mương Chuối, phục vụ công tác giám sát và điều hành tập trung.

Sơ đồ 8 cống ngăn triều thuộc dự án (Đồ họa: Ngọc Tân).