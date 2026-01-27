Dòng xe nối dài trên đường biển đẹp nhất Nha Trang vì tin đồn "cấm vượt"

Gần 10 ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh ô tô nối đuôi nhau lưu thông thành một hàng bên trái tuyến đường một chiều Trần Phú, Phạm Văn Đồng, đoạn qua các phường ở Nha Trang.

Tài khoản TikTok có tên L.C.N.T. chia sẻ: “Trên đường Trần Phú có rất nhiều bảng phân làn. Trong đó làn bên trái dành cho ô tô, làn bên phải dành cho xe máy, xe đạp. Khi thấy các bảng này, các bạn không được vượt. Những người chuẩn bị đi Nha Trang hoặc đang lái xe tại Nha Trang cần hết sức lưu ý để tránh bị xử phạt”.

Ô tô nối đuôi đi một làn tại đoạn cầu Trần Phú, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Trên nền tảng mạng xã hội Facebook, tài khoản M.T. viết: “Tốt nhất bây giờ là mọi người giúp nhau, không lái xe chậm trên đường Trần Phú nhưng vẫn chú ý an toàn. Hoan hỉ, đừng quay chụp, tố xe vi phạm trên nhiều kênh truyền thông khác nhau”.

Theo ghi nhận những ngày gần đây, phần lớn ô tô đều lưu thông đúng một làn bên trái, sát dải phân cách. Chỉ một số ít trường hợp xe vượt bên phải khi đường vắng.

Anh Lê Tùng Anh, trú tại phường Bắc Nha Trang, cho biết do nghe thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ô tô bị cấm vượt bên phải trên đường Trần Phú nên anh chỉ đi ngay ngắn một làn trong cùng, dù có thời điểm phải chờ tới 3 lần tín hiệu đèn mới qua được một nút giao.

Bảng phân làn được cắm dọc đường Trần Phú (Ảnh: Trung Thi).

“Tôi nghe trên mạng nói rằng vượt bên phải trên đường Trần Phú có thể bị phạt 5 triệu đồng nên dù mất thời gian vẫn phải chờ. Có lúc tôi phải đợi 3 lần đèn tín hiệu mới qua được nút giao, trong khi hiện nay chưa phải cao điểm du lịch ở Nha Trang”, anh Tùng Anh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ khu vực Nha Trang cho biết trên đường Trần Phú hoàn toàn không có biển báo cấm vượt bên phải. Do đó, phương tiện được phép vượt bên phải nếu thực hiện đúng quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

“Lực lượng công an và chính quyền không phát đi bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc cấm vượt bên phải trên đường Trần Phú”, đại diện Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang thông tin.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đường Trần Phú (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) là các tuyến đường có dải phân cách giữa, có 2 chiều xe chạy, mỗi chiều gồm 2 làn đường riêng biệt.

Trên các tuyến đường này có vạch phân làn, trong đó xe thô sơ đi làn phải trong cùng; ô tô, xe máy chuyên dùng đi làn trái. Phương tiện không được đi vào làn đường dành riêng cho loại phương tiện khác.

Đường Trần Phú là đường một chiều có dải phân cách ở giữa, mỗi bên có 2 làn xe, một dành cho xe cơ giới một dành cho xe thô sơ (Ảnh: Trung Thi).

Khi vượt xe, phương tiện phải vượt bên trái; trường hợp xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái, hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được phép vượt bên phải.

Như vậy, trên các tuyến đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng có biển phân chia làn đường, mỗi chiều chỉ có một làn dành cho ô tô. Do đó, phương tiện phía sau chỉ được vượt xe phía trước về bên phải trong các trường hợp theo quy định vừa nêu trên; không được lấn sang làn đường dành cho phương tiện khác.

Theo quy định tại Nghị định 168, trường hợp ô tô lấn sang làn mô tô để vượt sẽ bị xử phạt lỗi đi không đúng làn đường với mức phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Hành vi vượt xe bên phải khi không được phép bị xử phạt lỗi vượt không đúng quy định với mức phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Tổng mức phạt đối với hai hành vi này là 10 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp gây tai nạn giao thông, người vi phạm bị phạt tiền 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.