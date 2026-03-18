Đóng tiền "không sót đồng nào", rác vẫn chất đống giữa đường nhiều ngày

Ngày 18/3, tại chợ Thành Công (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nhiều tiểu thương bức xúc phàn nàn về tình trạng rác thải ùn ứ, chất cao như núi trước cổng chợ nhiều ngày nay.

Bà Hạnh (62 tuổi) cho biết, hàng tháng ban quản lý chợ đều thu của mỗi tiểu thương 50.000 đồng chi phí vệ sinh, nhưng rác tràn ngập lại không được thu gom.

Rác thải chất như núi giữa đường ngay trước cổng chợ (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Tôi bán hàng cách đống rác chỉ 1m vừa phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc vừa trong tình cảnh buôn bán khó khăn", bà Hạnh bức xúc.

Còn theo chị Thu (37 tuổi, kinh doanh thịt heo), chợ Thành Công chủ yếu buôn bán vào buổi sáng đến khoảng 14h, do đó, hàng ngày rác được tập kết trước chợ và chở đi ngay vào buổi chiều. Tuy nhiên, 3 ngày nay rác bị "tắc", không được thu gom theo quy định.

"Tiền rác chúng tôi đóng "không sót đồng nào", nên đề nghị ban quản lý chợ và cơ quan chức năng phải giải quyết khẩn trương, không để tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến buôn bán và sức khỏe của người dân", chị Thu lên tiếng.

Rác ùn ứ 3 ngày nhưng chưa được thu gom gây bức xúc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo ghi nhận, trước cổng chợ Thành Công, rác thải được chất thành 2 đống lớn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực chợ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phía Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk cho rằng đơn vị chưa được thanh toán kinh phí thu gom rác tại chợ Thành Công từ tháng 6/2025 đến nay nên không có nguồn để vận chuyển, xử lý rác.

Đại diện Ban quản lý chợ Thành Công, ông Vũ Văn Nghĩa xác nhận, định kỳ đều thu tiền vệ sinh của bà con tiểu thương và nộp lại cho kế toán của phường.

Ông Nghĩa lý giải, trước sáp nhập cấp xã, việc thanh toán tiền thu gom rác do UBND phường Thành Công (cũ) phụ trách. Hàng tháng, Ban quản lý chợ sẽ thu tiền của tiểu thương và nộp cho phường để thanh toán lại cho công ty môi trường.

Từ tháng 7/2025, phường Thành Công sáp nhập vào phường Buôn Ma Thuột nên Ban quản lý chợ hàng tháng đều mang tiền đến phường này đóng.

Giao thông qua khu vực chợ rất khó khăn (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Vào tháng 1 tôi mang tiền lên đóng thì kế toán của phường Buôn Ma Thuột không thu và nói rằng phía chợ tạm thời giữ lại khoản này để phường lên phương án quản lý chợ phù hợp", ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, sáng 18/3, ông đã đến UBND phường Buôn Ma Thuột để làm việc và nhận được thông tin Ban quản lý chợ sẽ phụ trách thanh toán tiền rác từ tháng 1 về sau; riêng khoản nợ trong năm 2025 phía chính quyền sẽ xử lý.

Một lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết, có nắm bắt được thông tin vụ việc và đã chỉ đạo các phòng, ban liên hệ với Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk khẩn trương thu gom rác trong ngày hôm nay, không để xảy ra tình trạng trên và phường sẽ kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan.