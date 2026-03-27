Dòng người tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sáng 27/3, hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tề tựu tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để tham dự thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TPHCM.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, tiễn biệt một trong sáu giáo sĩ Việt Nam từng được tấn phong Hồng y.

Vào lúc 7h30, linh cữu Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được di quan từ nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ sang lễ đài, chuẩn bị cho thánh lễ an táng. Đức Hồng y đã qua đời vào ngày 22/3, hưởng thọ 92 tuổi sau một thời gian lâm bệnh. Ngài là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong Giáo hội Công giáo Việt Nam, với tước vị Hồng y chỉ đứng sau Giáo hoàng.

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về Trung tâm Mục vụ, cùng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa Đức Hồng y về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong bài chia sẻ tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc: "Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong niềm tiếc thương với tâm hồn chan chứa niềm hy vọng khi tưởng nhớ vào cõi dâng linh hồn Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn".

Nghi thức di quan diễn ra trong không gian trang trọng, dành riêng cho các linh mục, nữ tu và thân nhân.

Bên ngoài, dòng người vẫn lặng lẽ dõi theo, mỗi người được trao một nhành hoa lan trắng để thả xuống huyệt mộ, gửi gắm lời cầu nguyện và niềm tiếc thương.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau, thụ phong linh mục năm 1965. Năm 1993, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho. Đến ngày 21/10/2003, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong tước Hồng y cho ngài. Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn từng hai lần tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng. Năm 2014, ngài nghỉ hưu theo quy định của Tòa Thánh Vatican nhưng vẫn tiếp tục tham gia các sinh hoạt tôn giáo cho đến khi qua đời.