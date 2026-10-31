Dòng người dầm mưa vì 2 ô tô va quệt không chịu rời đi ở TPHCM

Chiều 31/10, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về đường Lâm Văn Bền (phường Tân Thuận, TPHCM), đối mặt với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Trong cơn mưa, làn xe máy di chuyển rất chậm, trong khi các ô tô đứng "chôn chân" tại chỗ.

Dòng xe máy phải leo lề để vượt qua 2 phương tiện va chạm, trong khi các ô tô chịu "chôn chân" phía sau (Ảnh: Ngọc Tân).

Qua tìm hiểu, vị trí nút giao giữa Nguyễn Thị Thập và Lâm Văn Bền xuất hiện vụ va quệt giao thông giữa một xe buýt (tuyến số 31) và một xe taxi. Chiếc taxi trong trạng thái đang rẽ trái để quay đầu, phần cạnh đuôi bên phải của xe va quệt với cạnh hông của xe buýt.

Theo người dân chứng kiến, sau khi xảy ra va quệt, hai phương tiện nằm im tại hiện trường. Hai tài xế đôi co qua lại suốt nửa giờ đồng hồ, không ai chịu rời đi để giải phóng làn đường phía sau. Toàn bộ hành khách trên xe buýt cũng đã xuống xe để tìm phương tiện di chuyển khác.

Hàng trăm người đội mưa, chịu kẹt xe vì hai tài xế phía trước không chịu di chuyển (Ảnh: Ngọc Tân).

Chia sẻ với phóng viên, tài xế xe buýt nói ông cũng sẵn sàng rời đi nhưng người lái taxi không đồng ý. Lát sau, công an phường đã có mặt để xử lý vụ việc.

Tình huống va quệt khi tham gia giao thông là khó tránh. Tuy nhiên, việc các tài xế "giữ nguyên hiện trường" ở vị trí ngay đầu nút giao, án ngữ toàn bộ làn xe chạy đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm người khác lưu thông phía sau.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lanh, tài xế taxi công nghệ ở ngay sau đuôi chiếc xe buýt, cho biết, xe của anh đã bị "chôn chân" tại đây suốt nửa tiếng đồng hồ, khách đặt chuyến xe của anh cũng hủy chuyến vì chờ quá lâu. Khi phóng viên hỏi thăm, anh đang bấm điện thoại gọi công an khu vực để nhờ giải cứu.

Với bộ đồ ướt đầm vì không mang áo mưa, anh Tiến, người dân phường Tân Hưng, cũng không giấu nỗi bức xúc sau khi nhích chiếc xe máy của mình qua được hiện trường tai nạn. Anh ngỡ đường Nguyễn Thị Thập kẹt xe chiều thứ 7 do lưu lượng tăng đột biến, không nghĩ lại do va chạm nhỏ mà tài xế không chịu rời đi.