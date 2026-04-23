Đồng Nai yêu cầu siết quản lý trụ sở làm việc dôi dư để tránh lãng phí

Ngày 23/4, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công văn về việc tăng cường quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, quản lý, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác hiệu quả; không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc gây thất thoát, lãng phí.

UBND phường Bình Phước đã được chuyển về trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý hoặc xây dựng, trình phương án khai thác, xử lý theo quy định.

Đối với phần diện tích vượt định mức, các đơn vị phải rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu.

Đồng thời, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp đã tạm bàn giao, tiếp nhận; sớm trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục về đất đai, quy hoạch.

Đối với các cơ sở đã chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương cập nhật, điều chỉnh vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định; bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.