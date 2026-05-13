Đồng Nai yêu cầu rà soát quy trình vận hành hồ chứa nước

Ngày 13/5, UBND thành phố Đồng Nai ban hành công văn về tăng cường công tác quản lý, vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du, rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên vùng mùa mưa.

Theo đó, UBND thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị, địa phương cập nhật quy định pháp luật mới, tình hình mưa lũ làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, cơ sở hạ tầng và yêu cầu an toàn hạ du; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành xong trước mùa mưa lũ năm nay.

Hồ Trị An xả nước điều tiết lũ năm 2025 (Ảnh: Hoàng Bình).

Đặc biệt, đối với các hồ chứa có cửa van, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu cần ưu tiên dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du; sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du.

Trước khi thực hiện xả lũ hồ chứa, đơn vị vận hành hồ phải thông báo đến các cơ quan, địa phương và đơn vị khu vực hạ du hồ chứa để chủ động phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại.

Về công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước ứng phó với tình huống khẩn cấp, UBND thành phố Đồng Nai đề nghị khi thực hiện xả điều tiết lũ các hồ chứa nước thủy lợi, phải tuân thủ nghiêm túc quy định thời gian tối thiểu thông báo trước khi vận hành xả lũ theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dịp này, UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các địa phương chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ và không để gián đoạn trong công tác ứng phó khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn.