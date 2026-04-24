Đồng Nai xin làm metro kết nối sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp
(Dân trí) - Đồng Nai đề xuất triển khai tuyến metro kết nối trung tâm hành chính với sân bay Long Thành theo cơ chế công trình khẩn cấp, nhằm rút ngắn thủ tục chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành).
Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và Chính phủ về việc sớm triển khai tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.
Với cơ chế thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ được phép lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; được áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình...
Địa phương sẽ được trao một số cơ chế đặc thù liên quan như: được quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án; áp dụng hình thức vừa thi công vừa thiết kế; mời tổ chức, chuyên gia tư vấn , hỗ trợ pháp lý.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp. Địa phương khẳng định việc áp dụng cơ chế đặc thù sẽ cho phép rút ngắn các thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất được giao làm cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện dự án, trong khi Bộ Xây dựng giữ vai trò thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
Việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TPHCM đến trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành được đánh giá là cấp bách trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến được khai thác vào cuối năm 2026.
Dự án Metro Suối Tiên - Long Thành có điểm đầu tại ga Bến xe Suối Tiên của tuyến Metro số 1 TPHCM, điểm cuối tại sân bay Long Thành. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2030, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, nhà đầu tư thực hiện phần xây dựng; Nhà nước bỏ ngân sách giải phóng mặt bằng.