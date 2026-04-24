Đồng Nai xin làm metro kết nối sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành).

Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và Chính phủ về việc sớm triển khai tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

Tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành, đường màu đỏ (Đồ họa: Ngọc Tân).

Với cơ chế thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ được phép lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; được áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình...

Địa phương sẽ được trao một số cơ chế đặc thù liên quan như: được quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án; áp dụng hình thức vừa thi công vừa thiết kế; mời tổ chức, chuyên gia tư vấn , hỗ trợ pháp lý.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp. Địa phương khẳng định việc áp dụng cơ chế đặc thù sẽ cho phép rút ngắn các thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất được giao làm cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện dự án, trong khi Bộ Xây dựng giữ vai trò thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.