Đồng Nai xác định chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Ngày 31/10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đồng Nai năm 2026 (DigiFest Đồng Nai 2026).

DigiFest Đồng Nai 2026 diễn ra nhiều hoạt động tiêu biểu và điểm nhấn, trong đó có triển lãm công nghệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo với quy mô hơn 200 gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ lõi, công nghệ ứng dụng, sản phẩm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và khu vực tương tác trải nghiệm công nghệ thực tế.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út (thứ 3 từ phải qua) tham quan các gian hàng công nghệ tại DigiFest Đồng Nai 2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Song song đó là chuỗi diễn đàn cấp cao và hội thảo chuyên đề tập trung vào các trụ cột chiến lược như: đô thị sân bay Long Thành, logistics, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu du lịch.

Thông qua diễn đàn cấp cao, các hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối đầu tư và triển lãm công nghệ, tuần lễ công nghệ kỳ vọng tạo dựng một không gian đối thoại chiến lược liên ngành, nhiều bên; từng bước định vị thương hiệu TP Đồng Nai là cửa ngõ và là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác và nguồn lực quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa thiết thực, là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, kết nối, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn phát triển của thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc DigiFest Đồng Nai 2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Nguyễn Văn Út chia sẻ, TP Đồng Nai xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ, thực chất, gắn chặt với các yêu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực và từng chủ thể trong nền kinh tế. Trên tinh thần đó, tại chương trình năm nay, thành phố sẽ tập trung vào 3 định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thứ hai, đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ ba, chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Lãnh đạo TP Đồng Nai mong muốn các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn, nhà đầu tư và tổ chức nghiên cứu không chỉ mang đến ngày hội những sản phẩm, công nghệ mới để giới thiệu, trình diễn, mà còn cùng thành phố nhận diện những vấn đề đang đặt ra, đề xuất phương án giải quyết và đồng hành trong quá trình triển khai thực tế.

Lãnh đạo TP Đồng Nai tham quan các gian hàng công nghệ tại DigiFest Đồng Nai 2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út tin tưởng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ; sự đồng hành của các bộ, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học; cùng quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt của chính quyền và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, tuần lễ công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra những kết nối có giá trị, khơi mở những sáng kiến mới và thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác thiết thực.