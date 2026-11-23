Ngày 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri 10 phường trung tâm của TP Đồng Nai gồm: Trấn Biên, Tam Hiệp, Trảng Dài, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước, Biên Hòa, Long Hưng, Hố Nai và Tân Triều.

Cử tri Đồng Nai đặt câu hỏi cho Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đoàn đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai đã báo cáo về một số nội dung chính tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vừa kết thúc. Cử tri 10 phường trung tâm TP Đồng Nai đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được; đồng thời cho rằng, TP Đồng Nai đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng chiến lược được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đặc biệt sân bay Long Thành sắp khai thác.

Nhiều cử tri TP Đồng Nai kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, giáo dục - đào tạo, nhà ở cho công nhân lao động, chuyển đổi số...

Chia sẻ các ý kiến của bà con cử tri, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, với khát vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược, đặc biệt là sân bay Long Thành được đầu tư trên địa bàn, TP Đồng Nai sẽ bứt phá phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đặt ra đối với TP Đồng Nai là ưu tiên nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt đề án phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Để huy động nguồn lực, trước mắt Đồng Nai cần chọn những mục tiêu để đầu tư tạo kết quả ban đầu, định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển. Về lâu dài phải huy động được nguồn lực của xã hội tham gia, kể cả hạ tầng, an sinh xã hội, văn hóa. Đây là định hướng thành phố cần thực hiện ngay từ bây giờ bằng việc xây dựng chính sách, thực hiện các dự án, mục tiêu phát triển để huy động nguồn lực xã hội.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Đồng Nai ngày 23/11 (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Lê Minh Trí đề nghị, quá trình phát triển, TP Đồng Nai cần quan tâm giải quyết hài hòa, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân để phát triển bền vững. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, việc bảo đảm tái định cư cho người dân không chỉ là chỗ ở, mà còn việc làm, giáo dục, y tế, góp phần mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Trưởng ban Nội chính Trung ương còn yêu cầu TP Đồng Nai quan tâm vấn đề nhà ở cho người lao động. Do vậy, quá trình phát triển công nghiệp giai đoạn tới, thành phố cần tính toán gắn với quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bảo đảm chỗ ở, điều kiện sống cho người lao động để gắn bó lâu dài với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.