Ngày 11/11, UBND TP Đồng Nai vừa ra chỉ thị về việc chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino mùa khô năm 2026-2027.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ELSO (viết tắt từ El Nino - Southern Oscillation, là một hiện tượng khí hậu tự nhiên ở vùng xích đạo Thái Bình Dương, gây ra sự biến đổi liên tục của nhiệt độ bề mặt nước biển và áp suất không khí, từ đó làm thay đổi thời tiết trên toàn cầu) đã chuyển sang trạng thái El Nino.

Hồ Trị An khô hạn, trơ đáy vào năm 2023 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo dự báo, từ tháng 9 đến 11, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%; từ tháng 10 đến 12, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh, đạt xác suất cao nhất lên đến 95%; từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%.

El Nino gần như chắc chắn sẽ làm mùa mưa kết thúc sớm, thiếu hụt nguồn nước; gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng là Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Tuy vậy, El Nino cũng có thể gây ra những đợt mưa, lũ cực đoan.

Trên địa bàn TP Đồng Nai, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, tổng lượng mưa năm nay được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, và có khả năng kết thúc sớm (khoảng giữa tháng 11). Nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô cao hơn trung bình hằng năm.

El Nino khiến nhiều sông, suối cạn nhanh (Ảnh: Hoàng Bình).

Bước vào mùa khô, mực nước trên các sông suối giảm nhanh, tình trạng khô hạn, thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội, sinh hoạt của con người, cây trồng, vật nuôi…

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất.