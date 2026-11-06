Ngày 6/11, tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, UBND TP Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao VQG Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Trước đó, ngày 27/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg chuyển giao VQG Cát Tiên - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - về UBND TP Đồng Nai quản lý. Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ liên quan cho UBND TP Đồng Nai theo đúng quy định.

Lãnh đạo TP Đồng Nai tham quan phòng trưng bày các tiêu bản động, thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Công Nghĩa),

Trên cơ sở đó, UBND TP Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thành phố chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên (bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng), bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư và ngân sách nhà nước trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, sự kiện này đánh dấu bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ di sản thiên nhiên quý giá của đất nước, đồng thời mở ra những yêu cầu mới đối với thành phố trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của VQG Cát Tiên. Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động đã tận tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển VQG Cát Tiên trong suốt thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Văn Út, TP Đồng Nai xác định việc tiếp nhận VQG Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý một phần diện tích rừng, mà quan trọng hơn là gánh vác trách nhiệm gìn giữ một tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Với tinh thần đó, TP Đồng Nai xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo TP Đồng Nai tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Công Nghĩa).

Cụ thể, sau khi tiếp nhận quản lý VQG Cát Tiên, TP Đồng Nai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngay Đề án trình UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài ra, thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông để bảo đảm hoạt động của VQG Cát Tiên ổn định, liên tục, không bị gián đoạn sau chuyển giao.

Đặc biệt, TP Đồng Nai giao các sở, ban, ngành liên quan tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cũng nhấn mạnh địa phương sẽ tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị quốc tế của VQG; thực hiện đầy đủ các cam kết và tiêu chí của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Danh lục Xanh và khu Bàu Sấu; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã. Đặc biệt, TP Đồng Nai sẽ tập trung xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Hoàng Bình).

VQG Cát Tiên được đánh giá sở hữu mức độ đa dạng sinh học rất cao với 1.729 loài động vật và 1.655 loài thực vật bậc cao. Trong đó, hơn 100 loài động, thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Qua các nghiên cứu, Vườn ghi nhận 113 loài thú thuộc 38 họ và 12 bộ; trong đó có 43 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng ở trong nước lẫn toàn cầu, và 38 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Đáng chú ý, nơi đây ghi nhận 18 loài và phân loài thú đặc hữu của tiểu vùng địa sinh học Đông Dương, riêng 3 loài và phân loài đặc hữu cho Việt Nam gồm: chà vá chân đen, tê giác một sừng Việt Nam (đã tuyệt chủng) và hoẵng Nam Bộ.

Bên cạnh đó, hệ chim tại VQG Cát Tiên cũng rất phong phú với 351 loài thuộc 64 họ của 18 bộ, trong đó phát hiện 17 loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.