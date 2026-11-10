Ngày 10/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trao thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 10 triệu đồng cho 11 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân. Đây là các lực lượng đã ghi dấu ấn xuất sắc trong quá trình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn.

Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố cũng quyết định thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể; 20 triệu đồng cho 2 tập thể và 5 triệu đồng cho 5 cá nhân có thành tích triệt phá nhóm đối tượng "giang hồ mạng" do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao thưởng cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận những kết quả đạt được trong đợt cao điểm từ ngày 1/7 đến ngày 30/9, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã trao thưởng 20 triệu đồng cho 3 tập thể; 10 triệu đồng cho 3 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân.

Theo UBND TP Đồng Nai, các lực lượng được khen thưởng lần này đã liên tục tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn. Trong đó nổi bật là các vụ án triệt phá băng nhóm hoạt động theo kiểu "giang hồ mạng"; thu giữ 20kg ma túy; bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả quy mô lớn và đường dây mua bán trái phép hóa đơn với giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 đối tượng liên quan đến nhóm "Cọp đen" để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.