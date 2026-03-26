Đồng Nai sẽ xử lý nghiêm việc thao túng thị trường vật liệu xây dựng

Ngày 26/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng.

Cụ thể, đối với công tác quản lý nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá; kiên quyết xử lý nghiêm, đấu tranh với các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường.

Đồng Nai hiện có rất nhiều dự án hạ tầng trọng điểm cần lượng lớn nguyên, vật liệu xây dựng (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, Sở Công thương có trách nhiệm rà soát tổng hợp nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng; xử lý triệt để hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng xây dựng thông thường để đẩy nhanh cấp phép hoạt động, nâng công suất khai thác.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, với các loại vật liệu có biến động bất thường do rủi ro từ giá nhiên liệu, phải thực hiện công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng hằng tháng hoặc sớm hơn (khi cần thiết) để các đơn vị có cơ sở lập, điều chỉnh dự toán, đáp ứng yêu cầu quản lý hợp đồng xây dựng; không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng và phát sinh tiêu cực.

Công nhân thi công dự án Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh.

Ngoài ra, các đại lý vật liệu ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án Vành đai 4, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, Mỹ Thuận - Cần Thơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản chỉ đạo cũng nêu rõ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án tập trung theo dõi biến động của giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng, đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư và khả năng đáp ứng về nguồn vốn tại các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng xây dựng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định để có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì các sở, ngành đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng trên cả nước, đặc biệt là các loại vật liệu chủ yếu phục vụ các công trình trọng điểm.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng thị trường, găm hàng, thổi giá, đầu cơ trục lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và các hành vi bao che, bảo kê, tham nhũng, làm ngơ để tình trạng vi phạm tái diễn, không xử lý triệt để những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.