Đồng Nai sắp có thêm 2 khu đô thị thông minh ven sông hơn 817.000 tỷ đồng

Ngày 15/5, tại kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2026-2030, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về việc chấp thuận thông tin dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có tên thương mại là Sunshine Rivernia Grand Marina. Nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển OKC.

Một dự án khu đô thị ở cù lao Đại Phước (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất gần 945ha, quy mô dân số dự kiến gần 129.000 người. Trong đó, diện tích đất dành để xây dựng nhà ở của dự án gần 223ha, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 463.000 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có tên thương mại là Sunshine Rivernia Finance & Tech Hub. Nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty Cổ phần Sunshinne Golf & Resort và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 963ha, quy mô dân số dự kiến hơn 75.000 người. Trong đó, diện tích dành để xây dựng nhà ở của dự án hơn 105ha. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 354.000 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ 2 dự án hơn 817.000 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, 2 dự án đô thị thông minh ven sông giúp phát triển khu đô thị Đại Phước nói riêng và phân khu đô thị Long Thành - Nhơn Trạch nói chung.