Đồng Nai quy tập 53 hài cốt liệt sỹ từ Campuchia

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai cho hay, đến nay Đội K72 - Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia đã tìm kiếm, phối hợp rà soát, khảo sát các vị trí và tổ chức quy tập, cất bốc được 53 hài cốt liệt sỹ.

Hiện, số hài cốt liệt sỹ được quàn tại nhà lưu cốt thuộc tỉnh Kratie (Campuchia), chờ hoàn thành đợt tìm kiếm sẽ đưa về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đồng Nai.

Thành viên Đội K72 nâng niu từng di vật của liệt sỹ tại Campuchia (Ảnh: Đội K72).

Theo Bộ CHQS thành phố Đồng Nai, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ xuất quân sang Campuchia từ ngày 26/3 với nhiệm vụ rà soát, khảo sát và phối hợp quy tập nhiều hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia để chuẩn bị đưa về quê hương truy điệu, an táng.

Quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai đã khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, kiên trì bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương để thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm hiệu quả.

Trước đó, ngày 1/6, đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ do Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách và Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn và Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai.