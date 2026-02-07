Đồng Nai lập tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án 72.000 tỷ đồng

Ngày 7/2, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, UBND tỉnh Đồng Nai vừa lập tổ công tác hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị Hiệp Hòa, siêu dự án gần 300ha tại cù lao Hiệp Hòa.

Đây là dự án siêu đô thị của tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo cú hích đột phá cho phát triển không gian đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tổ công tác sẽ hỗ trợ UBND phường Trấn Biên và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ công tác có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, tổ công tác tổng hợp các nội dung vượt thẩm quyền của UBND phường Trấn Biên để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Vị trí dự án khu đô thị Hiệp Hòa (Ảnh: Bảo Quyên).

Khu đô thị Hiệp Hòa được triển khai tại cù lao Hiệp Hòa, nằm ngay trung tâm đô thị Biên Hòa và được bao bọc bởi sông Đồng Nai với tổng diện tích dự án khoảng gần 300ha.

Khu vực đô thị Hiệp Hòa được kết nối với đất liền thông qua hệ thống cầu Hiệp Hòa, cầu Bửu Hòa, cầu Thống Nhất, cùng các trục giao thông chính như: đường Nguyễn Văn Trị, Đỗ Văn Thi, Đặng Văn Trơn...

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2023, chia thành 6 giai đoạn, thời gian thực hiện kéo dài 12 năm, kể từ ngày được phê duyệt.

Theo kế hoạch, tổng thời gian thực hiện dự án khu đô thị Hiệp Hòa kéo dài từ năm 2024 đến quý IV/2036. Việc UBND tỉnh Đồng Nai thành lập tổ công tác chuyên trách được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường phối hợp liên ngành, tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng.