Đồng Nai hướng tới đô thị hiện đại sau dấu mốc trực thuộc Trung ương

Ngày 24/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về tầm vóc lịch sử, mở ra một chặng đường phát triển mới cho Đồng Nai với vị thế mới, tầm nhìn mới, yêu cầu mới và khát vọng mới.

Trước buổi lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai tổ chức vào tối 18/5 tại Quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai), phóng viên Dân trí có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đồng Nai, về những khát vọng, mục tiêu phát triển của thành phố.

Phát triển đồng bộ hạ tầng, chăm lo đời sống người dân

Thưa ông, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4. Xin ông cho biết ý nghĩa của dấu mốc này đối với sự phát triển của địa phương ?

- Đây là một dấu mốc rất quan trọng đối với Đồng Nai, bởi ý nghĩa của nó không nằm ở sự thay đổi về tên gọi hay địa vị hành chính, mà nằm ở chỗ Đồng Nai sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn, quy mô và yêu cầu cao hơn.

Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức phát triển theo một mô hình hiện đại hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn. Đó là điều kiện để thành phố tái cấu trúc không gian đô thị, phân bổ lại các khu vực phát triển, đầu tư hạ tầng theo hướng kết nối mạnh hơn, khai thác tốt hơn các lợi thế sẵn có và hình thành rõ nét hơn các động lực tăng trưởng mới.

Ý nghĩa của dấu mốc này, là tạo ra một định hướng phát triển mới cho Đồng Nai. Trong lộ trình đó, thành phố có điều kiện phát huy mạnh hơn vai trò của công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không, dịch vụ hiện đại và các ngành có giá trị gia tăng lớn; đồng thời nâng cao năng lực thu hút đầu tư chất lượng cao, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập sâu hơn vào mạng lưới kinh tế trong nước và quốc tế.

Đồng Nai đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước từ ngày 30/4 (Ảnh: Nam Anh).

Có thể nói ngắn gọn rằng: Nếu câu chuyện thành phố trực thuộc Trung ương là một đích đến về mặt thể chế, thì ý nghĩa thật sự của nó lại nằm ở chỗ mở ra một tương lai phát triển mới cho Đồng Nai. Đó không chỉ là bước tiến của riêng địa phương mà còn là bước đi gắn với yêu cầu phát triển mới của cả vùng Đông Nam Bộ và của quốc gia trong giai đoạn tới.

Thưa ông, ngay sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ định hình tầm nhìn phát triển mới như thế nào để thật sự xứng tầm với vị thế mới?

- Chúng tôi xác định, xây dựng thành phố Đồng Nai trước hết phải bắt đầu từ xây dựng một hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, hành động quyết liệt và đủ sức gánh vác trọng trách mới. Nói cách khác, trước khi xây dựng đô thị hiện đại, phải xây dựng được bộ máy công quyền hiện đại; trước khi nâng tầm thành phố, phải nâng tầm đội ngũ cán bộ.

Không thể có một đô thị lớn nếu bộ máy công quyền vẫn vận hành theo lối mòn, chậm thay đổi, ngại va chạm và thiếu tinh thần phụng sự.

Vì vậy, thành phố sẽ đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, có trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, có tư duy đổi mới, có khả năng thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại và quan trọng hơn hết là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Không thể có một đô thị lớn nếu bộ máy công quyền vẫn vận hành theo lối mòn, chậm thay đổi, ngại va chạm và thiếu tinh thần phụng sự.

Về tầm nhìn phát triển, Đồng Nai sẽ không chỉ phát triển như một đơn vị hành chính đô thị thông thường, mà phải được định vị là một cực tăng trưởng mới, một trung tâm kết nối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Trong đó, mô hình “thành phố sân bay” sẽ là một trụ cột quan trọng, tạo nên lợi thế riêng, lợi thế khác biệt và lợi thế cạnh tranh dài hạn của Đồng Nai trong liên kết vùng, liên kết quốc gia và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch phát triển thành phố trong thời gian tới sẽ được triển khai theo hướng không gian mở, hạ tầng đồng bộ, phát triển đa trung tâm, hiện đại nhưng có bản sắc, tăng trưởng nhanh nhưng phải xanh và bền vững. Chúng tôi định hướng tổ chức không gian đô thị gắn với hệ thống sông ngòi, hệ sinh thái tự nhiên, gắn với phát triển xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, thành phố sẽ chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo; lấy dữ liệu làm tài nguyên phát triển mới; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình đổi mới; và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả phát triển.

Mục tiêu cuối cùng mà Đồng Nai hướng tới là xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc; nơi phát triển kinh tế phải song hành với phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng sống, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng Nai sẽ ưu tiên những lĩnh vực mũi nhọn nào để tạo đà tăng trưởng ngay từ đầu?

- Về tổng thể, Đồng Nai sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ lớn: Nâng cấp hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại và tạo động lực tăng trưởng mới.

Trước hết là về quy hoạch và quản lý đô thị. Thành phố sẽ ưu tiên cải tạo, chỉnh trang các khu đô thị hiện hữu theo hướng văn minh hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, lịch sử và những giá trị đặc trưng của vùng đất Đồng Nai. Chúng tôi xác định rất rõ rằng, phát triển không phải là xóa đi cái cũ, mà là kế thừa có chọn lọc, nâng tầm những giá trị tốt đẹp đang có và bổ sung những yếu tố mới phù hợp với yêu cầu phát triển.

Song song đó, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh phát triển các đô thị mới, các khu đô thị ven sông, các không gian đô thị hiện đại; hình thành chuỗi đô thị đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng văn hóa - xã hội. Trong phát triển đô thị, thành phố sẽ quan tâm đến mô hình TOD, phát triển nén, phát triển hỗn hợp; hình thành các không gian động lực gắn với các đầu mối giao thông lớn, các nhà ga, các trục kết nối quan trọng.

Đối với các khu vực có mật độ dân cư cao, thành phố sẽ nghiên cứu khai thác hiệu quả không gian ngầm, nâng hiệu suất sử dụng đất, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường và các dịch vụ đô thị để đáp ứng đúng yêu cầu của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Về tăng trưởng kinh tế, thành phố sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Một định hướng rất rõ là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của tăng trưởng. Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch hơn, ổn định hơn, thủ tục nhanh hơn, chi phí thấp hơn, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Không chỉ quan tâm đến các doanh nghiệp lớn, Đồng Nai cũng sẽ chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp; hỗ trợ về nền tảng số, tư vấn pháp lý, kế toán, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực. Mục tiêu là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển đồng đều, vững chắc và có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động mới của thị trường.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ ưu tiên thu hút và phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có sức lan tỏa lớn như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ cảng hàng không, thương mại hiện đại, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Với lợi thế đặc biệt từ sân bay Long Thành và hệ thống kết nối vùng, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để hình thành các động lực tăng trưởng mới nếu biết tổ chức không gian phát triển hợp lý và có cơ chế đủ mạnh để thu hút nguồn lực xã hội.

Cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Định hướng xây dựng Đồng Nai thành thành phố “văn minh - hiện đại - hạnh phúc” sẽ được cụ thể hóa như thế nào?

Chúng tôi luôn xác định rất rõ rằng, phát triển đến đâu thì người dân phải được thụ hưởng đến đó. Nếu kinh tế tăng trưởng mà đời sống người dân không được cải thiện thực chất, thì sự phát triển đó chưa trọn vẹn.

Vì vậy, trong toàn bộ chiến lược phát triển của Đồng Nai, người dân luôn là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và cũng là động lực của phát triển. Thành phố sẽ tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn cho các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và tạo cơ hội phát triển công bằng hơn cho mọi người dân.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân; đầu tư các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ công thiết yếu trong hoặc gần các khu công nghiệp để người lao động có nơi ở ổn định hơn, điều kiện sống tốt hơn, yên tâm gắn bó lâu dài hơn.

Về giáo dục và đào tạo, Đồng Nai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời phát triển mạnh hệ thống đào tạo nghề hiện đại gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, nhất là trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ cảng hàng không, thương mại hiện đại và kinh tế số. Về y tế, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế từ cơ sở đến chuyên sâu, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Một nội dung rất quan trọng khác là bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường sống xanh, an toàn, bền vững. Đồng Nai sẽ tăng cường quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, phát triển đô thị xanh, xử lý chất thải hiệu quả, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bởi chất lượng phát triển không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà còn nằm ở chất lượng không khí, chất lượng nước, không gian xanh và sự an toàn của môi trường sống cho người dân hôm nay cũng như các thế hệ mai sau.

Ông kỳ vọng gì về sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp trong chặng đường mới của thành phố Đồng Nai?

- Tôi cho rằng, Nghị quyết của Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhưng để biến quyết định đó thành hiện thực sinh động trong đời sống thì yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là con người, là sự đồng lòng, đồng thuận, ủng hộ và chung sức của toàn xã hội.

Phía trước còn rất nhiều việc phải làm, nhiều nhiệm vụ lớn phải triển khai, nhiều khó khăn phải vượt qua. Nhưng tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình và ý chí vươn lên của vùng đất Đồng Nai, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin vào một chặng đường phát triển mới mạnh mẽ hơn, bài bản hơn và bền vững hơn.

Tôi mong mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự đi đầu, không chỉ trong tinh thần trách nhiệm mà cả trong tác phong phục vụ, ý thức đổi mới và hành động cụ thể. Luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung. Tôi cũng mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng, đồng hành và mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò là lực lượng tiên phong tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn lực cho xã hội.

Về phía chính quyền thành phố, chúng tôi xác định rằng: Mọi chủ trương, mọi cơ chế, mọi giải pháp trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy… suy cho cùng đều không phải để làm đẹp thêm cho hệ thống, mà phải hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Mọi đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi công việc được giải quyết nhanh hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn; khi người dân bớt phải chờ đợi, doanh nghiệp bớt phải đi lại, và niềm tin đối với chính quyền được củng cố bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự năng động, bản lĩnh của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, thành phố Đồng Nai sẽ không chỉ mang dáng vóc của một đô thị trực thuộc Trung ương về mặt hành chính, mà còn thực sự vươn lên trở thành một đô thị năng động, hiện đại, kết nối mạnh mẽ, có bản sắc riêng, có năng lực cạnh tranh cao và là nơi đáng đến, đáng sống, đáng gắn bó đối với mọi người dân.

Xin cám ơn ông.