Đồng Nai hỗ trợ Tây Ninh nguyên vật liệu làm dự án trọng điểm

Ngày 11/2, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND tỉnh Đồng Nai đồng chủ trì hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh, với sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng gần 100 lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo 2 tỉnh và các sở, ngành tham dự hội nghị (Ảnh: T.L.).

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của 2 địa phương đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm và giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nội dung thảo luận xoay quanh việc áp dụng quy định khi có thay đổi hoặc chưa rõ ràng; vướng mắc trong định giá đất; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu tái định cư; phương án xử lý khi một số nhà đầu tư chậm bố trí kinh phí, gây bức xúc cho người dân bị thu hồi đất.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét hỗ trợ nguồn đá để thi công các dự án giao thông trọng điểm quốc gia và công trình quan trọng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị các xã, phường giáp ranh tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình lớn mà 2 địa phương triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T.L.).

Vừa qua, Tây Ninh được giao chủ trì một số dự án giao thông trọng điểm quốc gia, trong đó có các đoạn của dự án Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM. Ngoài ra, địa phương cũng triển khai nhiều công trình trọng điểm như đường Tân An - Bình Hiệp, ĐT827E, trục động lực Đức Hòa, ĐT830E, và các dự án hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát.

Các công trình này cần khối lượng lớn đá để san lấp, thi công nền đường. Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án. Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu đá xây dựng của Tây Ninh là hơn 9,4 triệu m3.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất hỗ trợ Tây Ninh liên kết các mỏ đá. Đồng Nai cũng ưu tiên cung ứng nguyên vật liệu cho các công trình tại Tây Ninh, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia.