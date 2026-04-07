Đồng Nai điều chỉnh đường nối Tây Nguyên với Vành đai 4 TPHCM lên 6 làn xe

Ngày 7/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã làm việc với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, các đơn vị tư vấn, qua đó thống nhất điều chỉnh quy mô cầu Mã Đà và đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM từ 4 lên 6 làn xe.

Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai lập thủ tục điều chỉnh dự án. Khi điều chỉnh, do quy mô dự án lớn hơn nên tổng mức đầu tư và diện tích rừng cần chuyển đổi để triển khai dự án tăng lên. Dự kiến tháng 6, UBND tỉnh Đồng Nai khởi công đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM.

Tuyến đường hiện hữu nối cầu Mã Đà với trung tâm xã Trị An (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, tới đây Đồng Nai sẽ chuyển dịch phát triển công nghiệp lên khu vực phía Bắc của tỉnh. Khi đó, đường từ cầu Mã Đà sẽ là tuyến giao thông huyết mạch trực tiếp kết nối khu vực Tây Nguyên với đường Vành đai 4 TPHCM, từ đó kết nối với sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải.

Việc điều chỉnh quy mô cầu, đường là yêu cầu tất yếu, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong những năm tới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời tránh lãng phí nguồn lực khi đầu tư mở rộng đường trong tương lai.

Tháng 12/2025, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM theo phương thức đối tác công tư.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án được chia làm 2 dự án thành phần; trong đó, dự án Thành phần 1-1 xây dựng cầu cạn qua Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai với chiều dài hơn 13km, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án Thành phần 1-2 xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn nêu trên đến đường Vành đại 4 TPHCM với chiều dài hơn 31km, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ 2 dự án thành phần được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng vốn đầu tư công.