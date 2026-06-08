Đồng Nai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 8/6, UBND thành phố Đồng Nai có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND 22 xã, phường có 6 dự án hạ tầng trọng điểm đi qua phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư trước ngày 30/6; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án hạ tầng trọng điểm gồm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Vành đai 4 TPHCM, đường 769, đường 773, đường 770B và Hương lộ 2.

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu UBND 22 xã, phường có dự án đi qua khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, các chi nhánh và Ban Quản lý dự án khu vực 11 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6; qua đó đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tuyến đường 773 qua xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ động hỗ trợ các địa phương thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường theo đúng thời gian nêu trên.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất tại dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đạt hơn 90%; đường Vành đai 4 TPHCM đạt hơn 50%; đường 770B đạt gần 45%; đường 773 đạt gần 40%; đường 769 đạt hơn 15%; Hương lộ 2 đạt gần 80%.

Các đơn vị đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh việc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đai, tài sản; một số xã, phường đang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, 6 dự án nêu trên là các tuyến giao thông chiến lược với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Đó là các tuyến đường kết nối vùng, kết nối các địa phương với sân bay Long Thành.

Trong đó, 5 dự án dự kiến khởi công cuối tháng 6, gồm: Vành đai 4 TPHCM (đoạn qua Đồng Nai dài hơn 46km), đường 769 (dài gần 30km), đường 773 (dài gần 37km), đường 770B (dài gần 43km). Trước đó, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với chiều dài hơn 60km đã khởi công tháng 8/2025.