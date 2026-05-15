Đồng Nai đặt tên đường Hương lộ 2 thành đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 15/5, tại kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2026-2030, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết đặt tên đường Hương lộ 2 (đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) thành đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, dự án xây dựng đường Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị Biên Hòa. Việc đầu tư tuyến đường này góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị dọc tuyến.

Đường Hương lộ 2 được đặt tên Nguyễn Hữu Cảnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, công trình được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch; nâng cao chất lượng sống của người dân cũng như diện mạo đô thị trung tâm của thành phố.

Với những ý nghĩa đó, việc đặt tên đường Hương lộ 2 (đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) thành đường Nguyễn Hữu Cảnh được đánh giá là cần thiết nhằm tôn vinh công lao của danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh, người có công xác lập và định danh vùng đất Trấn Biên, Phiên Trấn, góp phần mở mang và giữ vững bờ cõi phía Nam của đất nước.

Việc đặt tên tuyến đường cũng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho người dân Đồng Nai, đồng thời bảo đảm tính ổn định, khoa học và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trong không gian đô thị.

Kỳ họp thứ nhất, khóa I HĐND thành phố Đồng Nai ngày 15/5 (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp, UBND các cấp và Chủ tịch UBND thành phố trên địa bàn thành phố Đồng Nai; nghị quyết về việc chấp thuận thông tin dự án, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn thành phố, gồm khu Bắc và khu Nam.

Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những danh tướng của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, còn gọi là Nguyễn Hữu Kính người có công xây dựng bộ máy quản lý hành chính ở phương Nam, trong đó có đất Đồng Nai.