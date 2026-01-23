Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư đề xuất làm đường xuyên rừng Mã Đà

Ngày 23/1, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với TPHCM, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc của tỉnh.

Tuyến đường đi qua rừng Mã Đà ở Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM theo hình thức PPP.

Dự án gồm các hợp phần chính, bao gồm dự án thành phần 1-1: Đầu tư xây dựng cầu cạn qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, chiều dài khoảng 13km, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án thành phần 1-2 đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đến đường Vành đai 4 TPHCM, chiều dài khoảng 31,5km, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được tách thành dự án độc lập, thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về PPP.

Tuyến đường DT761 qua rừng Mã Đà sẽ được mở rộng (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tiếp nhận toàn bộ hồ sơ dự án đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất và các chi phí đã thực hiện.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đánh giá, so sánh các hình thức đầu tư, loại hợp đồng dự án; tính toán đầy đủ tổng mức đầu tư, bảo đảm “tính đúng, tính đủ” các chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi phí xây dựng. Đồng thời, lập bảng tiến độ triển khai dự án chi tiết, gửi kèm hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước thời hạn quy định.