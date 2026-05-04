Dông lốc nhấn chìm thuyền, 2 ngư dân bơi vào bờ an toàn

Ngày 4/5, Đồn Biên phòng Hải An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin một thuyền đánh cá của ngư dân địa phương bị chìm trên biển.

Lúc 6h30 cùng ngày, lực lượng biên phòng nắm thông tin thuyền đánh cá mang số hiệu QT22097-TS bị dông lốc đánh chìm trên vùng biển cách cảng Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, Quảng Trị khoảng 0,5 hải lý.

Thuyền đánh cá số hiệu QT22097-TS gặp nạn trên biển (Ảnh: Hoài Nam).

Trên thuyền có 2 ngư dân gồm Võ Xuân Hoài (SN 1977) và Nguyễn Văn Tha (SN 1969), cùng trú tại xã Cửa Việt, Quảng Trị.

Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn và thông báo tàu thuyền đang đánh bắt trên biển hỗ trợ.

Một lúc sau, cơ quan chức năng nắm thông tin 2 thuyền viên gặp nạn đã bơi được vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Đơn vị biên phòng đang hỗ trợ gia đình thu gom tài sản bị trôi dạt, huy động tàu lai dắt thuyền đánh cá bị chìm vào bờ sửa chữa.