Ngày 9/11, một lãnh đạo UBND xã Tiên La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc tốc mái tôn tại Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh.

Toàn bộ phần mái tôn chống nóng Trường Mầm non Vũ Thị Thục, phân hiệu Phúc Khánh bị tốc bay xuống sân trường (Ảnh: Ng. Quyết).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h5 cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra cơn dông kèm gió, khiến toàn bộ phần mái tôn chống nóng của trường bị thổi bay xuống sân.

“Rất may mắn, thời điểm xảy ra sự việc, các cháu và giáo viên đang ở trong lớp nên không xảy ra sự cố đáng tiếc”, lãnh đạo UBND xã Tiên La thông tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, lập biên bản, đồng thời tổ chức dọn dẹp và xử lý khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho trẻ và giáo viên.